Coldiretti: festa nei mercati contadini a difesa della dieta mediterranea

Una giornata di festa nei mercati contadini a difesa della Dieta Mediterranea messa a rischio dalla diffusione dei sistemi di etichettatura come il Nutriscore, sostenuto dalle multinazionali. E per sensibilizzare i cittadini rispetto ai pericoli legati a modelli di consumo sbagliati che impattano sulla salute, a partire da quella dei bambini.

L’appuntamento è per domani, sabato 25 maggio, nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia a partire da quello del Circo Massimo in via San Teodoro 74, a Roma dalle ore 9,30, con degustazioni guidate e dimostrazioni pratiche dei cuochi contadini su come preparare conserve e pasta fatta in casa.

Ma iniziative sono previste nei farmers sull’intero territorio, dal mercato coperto di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10/a, al mercato coperto di Verona, nella Galleria Filippini, fino al mercato coperto di Piazza Matteotti a Cosenza (il programma completo sul sito www.campagnamica.it).

Per l’occasione sarà diffusa l’analisi “I record 2024 della Dieta Mediterranea”.

Nei mercati di Campagna Amica sarà possibile sostenere anche la XXII Campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria” con pacchi di riso, qualità Arborio 100% della FdAI - Filiera Agricola Italiana che saranno proposti dai volontari ad un’offerta minima di 7 euro. L’obiettivo è sostenere interventi di agricoltura familiare a favore di 16.030 famiglie di 733 comunità contadine in 19 Paesi del mondo..