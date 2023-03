Con il libro sul “Bocciarelli Home Theatre”, a 3 anni dall’inizio della pandemia, una nuova speranza vola “Sulle ali dell’arte”

Esattamente a tre anni da quel giorno in cui il mondo intero si fermò a causa della pandemia, l’attore Vincenzo Bocciarelli, proprio quel 10 Marzo, iniziò a dar vita alla storia del suo libro, “Bocciarelli Home Theatre”, supportando il pubblico attraverso Facebook, attingendo dalla forza della poesia, dalla magia del teatro, dall’arte.Il 10 Marzo 2023 alle ore 18.30 presso la sede dell’Unar, Via Aldrovandi, 16, Roma, avrà luogo la presentazione del libro “Sulle ali dell’arte” di Vincenzo Bocciarelli (ingresso libero).“Sulle ali dell’arte” è il primo libro dell’attore. L'idea è nata durante il periodo del lockdown, imposto dall’emergenza Covid-19. Bloccato tra le mura domestiche, come milioni di persone, Bocciarelli ha dato sfogo al suo talento artistico creando il Bocciarelli Home Theatre, un programma live-facebook e YouTube, condotto dal suo soggiorno con lo scopo di portare il teatro, la poesia e quindi, l’arte, nelle case del pubblico.Bocciarelli ha dichiarato: “ Ho capito da subito che la gente e il pubblico, mai come in questo momento così difficile e surreale, ha avvertito il bisogno di sentirsi abbracciare, di sentirsi porgere verità e onestà intellettuale, impegno e creatività, seppur trasmettendo da casa e con un mezzo semplice. Per questo ho lanciato la mia serie di appuntamenti col teatro chiamandola appunto Bocciarelli Home Theatre".L'esperimento ha riscosso un grande successo di pubblico, e la stampa nazionale ha dedicato numerosi articoli ed interviste all’attore. Le dirette del Bocciarelli Home Theatre hanno colpito, tra tanti, anche il Presidente della casa editrice Accademia Edizioni ed Eventi di Giuseppe De Nicola, che ha proposto all'attore di raccontare quest'esperienza artistica e socio-culturale in un libro Edito dalla omonima Casa Editrice, un diario in cui l'autore si mette a nudo e racconta "quei giorni" e la funzione salvifica dell'arte come antidoto alla paura e alla solitudine. Soli, ma mai soli.Ogni giorno una scena diversa, i grandi autori e le poesie scritte dal pubblico, musiche e scenografie improvvisate tra lenzuola e quadri. Un'esperienza magica, che ha avuto il potere di trasportare il pubblico, sulle ali dell'arte, lontano dalla cupa realtà.Alcune puntate si sono poi trasformate nel “Bocciarelli Art Home Theatre”, in cui l’attore, già maestro d’arte diplomato presso l’Istituto d’Arte “Duccio di Buoninsegna” di Siena, ha realizzato in diretta dei dipinti il cui ricavato della vendita è stato devoluto all’Associazione “Salva Mamme e Salva Bebè”, nel periodo di forte difficoltà economica per il paese.Con la fine del lockdown, il “Bocciarelli Home Theatre On The Road” ha virtualmente accompagnato il pubblico nelle prime timide uscite da casa tra le campagne senesi e romane.Vincenzo Bocciarelli è un noto attore conosciuto per le sue numerose partecipazioni nel cinema e fiction di successo quali Il bello delle donne 2, Incantesimo 5, Orgoglio, Don Matteo 5, Un caso di coscienza 2, L’Inchiesta, e film nazionali ed internazionali: Red Land (Rosso Istria), Mission possible, La scuola più bella del mondo, E ridendo l’uccise, Professor Dinkan, La strada dei colori. Quest'ultimo film ha fatto inoltre diventare Vincenzo Bocciarelli il primo attore europeo protagonista nel mercato cinematografico indiano.L'Evento si terrà 10 Marzo 2023 alle ore 18.30 presso la sede dell’Unar, Via Aldrovandi, 16, Roma, con la presentazione del libro “Sulle ali dell’arte” di Vincenzo Bocciarelli, coordinamento evento e comunicazione Francesca Piggianelli ed uficio stampa Loredana Filoni.