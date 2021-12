Corea del Sud: le leggi anti-#Covid coreane lasciano alcuni stranieri vaccinati bloccati in un limbo normativo

La Corea del Sud ha imposto misure più severe a partire dalla giornata di ieri per contenere le crescenti infezioni da coronavirus e la variante Omicron, lasciando alcuni residenti stranieri vaccinati all'estero di fatto esclusi da luoghi come ristoranti, caffè e cinema.La Corea del Sud riconosce lo stato di vaccinazione dei cittadini coreani che sono stati vaccinati all'estero ma non degli stranieri, a meno che non siano entrati nel Paese con un'esenzione dalla quarantena.Alcuni residenti stranieri, in particolare dall'Europa e dagli Stati Uniti, sono stati vaccinati all'inizio dell'anno quando la Corea del Sud non aveva ancora reso disponibili i vaccini e non potevano beneficiare delle esenzioni di quarantena estese a determinate persone nel mondo degli affari, dell'istruzione o per motivi umanitari.Non è chiaro quante persone siano colpite ma il problema ha attirato l'attenzione di diverse ambasciate straniere, che hanno fatto pressioni senza successo per settimane tanto per cambiare.L'ambasciata australiana è in continuo contatto con il governo sudcoreano su questa questione e continua a sostenere un cambiamento alla loro politica, ha detto lunedì l'ambasciatrice Catherine Raper in un post su Twitter.L'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie afferma che la politica colpisce un piccolo numero di persone ed è necessaria a causa dell'aumento dei casi di COVID-19.