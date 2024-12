Corruzione in Liguria: via libera al patteggiamento per Giovanni Toti

C'è l'ok, da parte del Gup del Tribunale di Genova, alla richiesta di patteggiamento presentata dall'ex Governatore della Liguria, Giovanni Toti, dall'ex Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini e dall'imprenditore portuale Aldo Spinelli. nell'ambito dell'inchiesta per corruzione all'interno della Regione Liguria.

Il processo, dunque, si conclude oggi, a sette mesi dall'arresto dei tre.

Per Toti, sotto accusa per i reati di corruzione nell’esercizio della sua funzione e finanziamento illecito, la pena è stata commutata in 1620 ore di lavori socialmente utili alla sede genovese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt).