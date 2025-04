Dazi, Lagarde: "Monitoriamo la situazione, pronti a intervenire per assicurare sicurezza mercati"

La Bce “sta monitorando” la situazione dei dazi di Donald Trump, ed è pronta ad intervenire per assicurare la stabilità dei prezzi. Così la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, al termine dell'Eurogruppo di Varsavia.

“La Bce è sempre pronta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione”, ha proseguito. “In passato ha fornito gli strumenti e i mezzi adeguati e necessari a garantire la stabilità dei prezzi e, naturalmente, la stabilità finanziaria, perché l’una non può prescindere dall’altra”, ha concluso la numero uno della Bce.

Siamo pronti a negoziare con Washington, ma nel contempo siamo pronti anche a “rispondere con contromisure” se dovesse rivelarsi necessario, ha dichiarato il Commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis, in un punto stampa. “L’Ue non ha iniziato questo scontro”, ha fatto notare Dombrovskis, per poi aggiungere che “i dazi sono contrari alla logica politica ed economica” del partenariato tra Bruxelles e Washington.

“Siamo pronti a negoziare una soluzione reciprocamente accettabile”, ha continuato il Commissario Europeo all'Economia. “Abbiamo offerto tariffe zero per zero sui beni industriali. Ma naturalmente, se necessario, siamo anche pronti a rispondere con contromisure per proteggere i nostri interessi“, ha concluso.