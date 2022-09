Docufiction a Chianciano: ecco i vincitori del Festival "Italia in the World"

Sono 14 i progetti vincitori della settima edizione del Festival "Italia in the World", che prenderà il via a Chianciano Terme (Si) il 17 settembre.I vincitori sono connazionali che hanno fatto rete sotto pandemia raccontando come “l’Italia non si sia fermata in nessun settore”: la scienza e l'emergenza immortalate da un regista ed un fotografo internazionale; la voce del mare e i suoni della natura; la scuola vicina agli studenti; la musica che unisce; la musica e i giovani; i giovani e i social; il matrimonio; la protesta dei cuochi; la chiusura delle città; il nuovo turismo; lo sport ed i nostri eroi; il teatro e l'immigrazione.I vincitori sono i seguenti:• Da Sydney (Australia). Sociale. Veronica Olivetto con il docufilm #Siamo, Support Italian in Australia - Migrants Organisation: un'associazione nata per aiutare gli italiani bloccati in Australia.• Da Brisbane (Australia).Lavoro. Mariangela Stagnitti con #Italian Business Women’s Network Australia: ha documentato la rete di donne italiane impegnate in Australia nel sociale per superare il tragico momento pandemico.• Da NY a Roma. Scienza. Dagli USA all’Italia dove oggi il ricercatore Marco Martinelli con la Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa ha filmato come #LaScienzaNonSiFerma sotto lockdown. Martinelli, seguitissimo sui social, è anche showman (Rai Scuola a Rai 1) cantante, conduttore, ballerino ma soprattutto ricercatore.• Dalla Bosnia in Italia. Sport. il Colonnello del Ruolo d'Onore dell'Esercito Italiano, Carlo Calcagni ha vinto con il docufilm #MaiArrendersi. Un campione sportivo e atleta del Gruppo Paralimpico della Difesa Ma soprattutto un eroe dei nostri tempi con la sfida ciclistica "l'everesting10k" e l'impresa “epica” del Monte Grappa. Ex paracadutista, pilota e istruttore dell'esercito, nel corso di una missione di peacekeeping in Bosnia, viene contaminato da sostanze tossiche. Un nemico invisibile che ha colpito oltre mille soldati italiani di cui oltre 400 hanno già perso la vita. Oggi Calcagni ha una malattia multiorgano, neurodegenerativa, cronica, progressiva e irreversibile. Nel suo corpo, infatti, sono stati trovati 28 metalli pesanti tra cui due radioattivi 22mila volte oltre i valori di riferimento. I medici del Breakspear Medical di Londra ritengono che la vita di Carlo sia un miracolo.•Dall’estero in Italia. Comunicazione. Il regista Saverio Simoncelli ed il fotoreporter internazionale Alberto Giuliani, fotografo dell'anno (2020), hanno documentato con Gianfranco Ioele il difficile lavoro dei soccorritori della Croce Rossa di Pesaro.• Da Oltreoceano in Italia. Ambiente. L'associazione Marevivo con la #LaVoceDelMare e' riuscita a registrare i suoni del mare durante il lockdown.“Questo trofeo, che riceviamo con orgoglio, racconta di come il coraggio, la forza d'animo e la capacità di adattamento abbiano consentito di affrontare il dramma della pandemia e del lockdown.Marevivo ha voluto condividere con l'opinione pubblica quei suoni straordinari di crostacei e pesci che arrivano dalle profondità marine e che, proprio per la totale assenza delle attività umane, i nostri sub sono riusciti a registrare per la prima volta" - dichiara Rosalba Giugni presidente di Marevivo."Ma abbiamo anche voluto testimoniare che rimodulando il lavoro sono stati portati avanti, in particolare, i progetti con le scuole, garantendo così ad alunni e insegnanti una continuità nelle attività di educazione all'ambiente e alla sostenibilità e una presenza alla quale alunni e docenti potevano fare riferimento."• Dagli Usa a Milano. Scuola. l'Istituto Ungaretti di Melzo (Milano) con il docufilm #LaMiaScuolaMiE'Vicina ha raccontato come la scuola possa essere un esempio eccellente di scuola digitale per la Didattica a Distanza tanto da affiancare altri istituti italiani nel difficile percorso scolastico durante il lockdown.• Dal mondo in Italia. Food. La F.I.C, Federazione Italiana Cuochi con la #ProtestaRumorosa ha portato all'’attenzione dei media la grande ferita che questa emergenza ha causato al settore ospitalità.• Dall’Italia. Imprenditoria. #IlGiornoPiùBelloDellaVita" è il docufilm presentato da Sabrina Cannas dedicato al matrimonio che durante il lockdown ha vissuto uno stop molto sentito dalle coppie.Ventiquattro storie di un amore "trasformato" da progetto matrimoniale a "momento di riesame" con tantissime incertezze, ma una sola sicurezza: "Rimandare non significa annullare, che essere uniti non significa stare vicini, che l'amore non si arrende".Succede in uno scenario bellissimo della Basilicata a Maratea, perla del Tirreno, sotto la statua del Cristo Redentore. Un luogo amato dagli sposi è diventato il simbolo della "Rinascita" dal lockdown e la speranza per quanti hanno dovuto in questo periodo superare dure prove nella loro storia d'amore.•Dall’Italia. Musica Social. Vincono gli One Next con #SiamoItaliani. 6 adolescenti, già famosi sui social, durante il lockdown hanno collaborato con il piccolo Coro Amadeus per interpretare il brano del cantautore Giuseppe Povia.Difficile la ricerca della tonalità giusta con l'audio proveniente da smartphone o da videochiamate.