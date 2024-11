Donald Trump torna alla Casa Bianca

In un colpo di scena storico, Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2024, segnando il suo ritorno alla Casa Bianca come 47° presidente degli Stati Uniti. Con una campagna aggressiva e controversa, Trump è riuscito a conquistare il supporto di milioni di elettori che hanno visto in lui una figura capace di cambiare radicalmente l’assetto politico e economico del Paese.

La vittoria di Trump è unica nella storia politica statunitense, rendendolo uno dei pochi presidenti ad aver ricoperto il mandato non consecutivamente. Dopo una sconfitta nel 2020 e vari scontri con le istituzioni legali, il magnate newyorkese ha saputo sfruttare il malcontento e il desiderio di rinnovamento di una larga parte della popolazione. La campagna elettorale di Trump si è focalizzata su temi caldi, come l’immigrazione, la sicurezza economica e la politica estera, cercando di ribaltare molte delle politiche introdotte dal suo successore Joe Biden.

Uno degli aspetti centrali della campagna di Trump è stato il richiamo alla “grandezza americana”, un concetto che, come nel 2016, ha attratto una vasta base elettorale. La sua promessa di riportare i posti di lavoro negli Stati Uniti, migliorare la sicurezza alle frontiere e proteggere l’identità americana ha trovato un'ampia risonanza, specialmente tra gli elettori delle classi operaie e rurali.

Inoltre, Trump ha continuato a promuovere il suo scetticismo nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi multilaterali, proponendo una politica estera più isolazionista e “America-centrica”. Ha inoltre promesso di ridurre drasticamente le regolamentazioni federali per stimolare la crescita economica interna e attrarre investimenti.

La rielezione di Trump ha suscitato reazioni contrastanti sia in patria che all’estero. Molti leader europei hanno espresso preoccupazioni circa una possibile revisione delle alleanze NATO e delle relazioni commerciali. Anche il tema del cambiamento climatico e della sostenibilità ha creato divisioni, dato che Trump ha in passato abbandonato l’Accordo di Parigi e si è dichiarato contrario a molte delle politiche ambientali di Biden.

In patria, la vittoria di Trump è vista con preoccupazione dagli avversari politici, che temono un ritorno delle tensioni sociali e delle divisioni ideologiche che hanno caratterizzato il primo mandato del presidente. Tuttavia, i sostenitori del 47° presidente vedono nella sua rielezione una possibilità di riscatto e un’opportunità per dare voce a coloro che si sono sentiti esclusi dal sistema politico tradizionale.

Ora che Trump è tornato alla guida degli Stati Uniti, le aspettative sono alte. I prossimi quattro anni saranno decisivi per capire se le sue promesse di “Make America Great Again” troveranno piena realizzazione o se il Paese si troverà ad affrontare ulteriori sfide e polarizzazioni.

Indipendentemente dalle opinioni politiche, la rielezione di Trump rappresenta un momento decisivo per la democrazia americana, uno spartiacque che potrebbe ridefinire il corso della storia degli Stati Uniti e delle sue relazioni con il mondo.