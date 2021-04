Donbass: dichiarazione di Polonia, Lituania e Ucraina contro Russia

La guerra in Ucraina orientale non e' un conflitto bilaterale, ma un'aggressione da parte della Russia ai danni di Kiev.Lo si legge in una dichiarazione congiunta firmata dai rappresentanti di quest' ultima, della Polonia e della Lituania durante un incontro nel villaggio Shyrokine, nella regione di Donetsk.La notizia viene rilanciata dal servizio stampa dell'amministrazione regionale. "Fratelli, non siete soli. Oggi abbiamo visto con i nostri occhi un problema che non e' solo il vostro problema, ma anche un problema per tutta l'Europa e il mondo intero. Questo non e' un conflitto bilaterale, questa e' un'aggressione di una parte e questa parte e' la Russia".Lo afferma Paulius Saudargas, vicepresidente del parlamento nazionale della Lituania. Pieno appoggio è giunto anche da Malgorzata Gosiewska, membro della Camera dei deputati polacca, in visita sulla linea di contatto del Donbass.