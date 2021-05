Dopo più di due decenni, c'è un nuovo aeroporto più trafficato al mondo. Ed è cinese

L'aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun in Cina è risultato l'aeroporto più trafficato del mondo nel 2020, salendo al primo posto dalla sua posizione in classifica n.11 nel 2019, secondo i dati preliminari rilasciati giovedì dall'organizzazione commerciale aeroportuale Airports Council International (ACI).

