Ebimotors : 25 anni di passione per le Porsche da competizione

La scorsa sera si è tenuta la festa per celebrare il traguardo dei primi 25 anni di attività dell'azienda. Fondata da Enrico Borghi nel 1998, Ebimotors rappresenta un punto di riferimento nel mondo delle corse e delle Porsche da competizione in particolare.Tutto ebbe inizio nel lontano 14 e 15 novembre 1998 quando la Porsche 993 GT2, guidata da Max Frigerio e Pietro Silva alla 6 ore di Vallelunga, porto’ in gara per la prima volta i colori di Ebimotors.Questo fu solo l'inizio di una straordinaria avventura che ha visto Ebimotors affrontare numerose sfide nel corso degli anni. Nel 2019, ancora con Pietro Silva al volante, la Iso Grifo A3/C ha portato in gara a Monza per la prima volta i colori di Ebimotors Classic, portando avanti la tradizione di eccellenza dell'azienda.Durante la serata di festa, Enrico Borghi e suo figlio Ricky, regista della magnifica serata, hanno celebrato la conquista di questo importante traguardo.Questa festa è stata un'occasione per riflettere sulle importanti imprese compiute da Ebimotors nel corso degli anni e per guardare con entusiasmo al futuro. Con una passione inarrestabile per le Porsche da competizione, Ebimotors continuerà a sfidarsi e a portare avanti il proprio marchio nelle competizioni.L'anniversario dei primi 25 anni di Ebimotors è un traguardo significativo che testimonia la dedizione, la perseveranza e la passione di Enrico Borghi e del suo team nel mondo delle corse.La serata di festa è stata un momento di gioia e gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito a rendere Ebimotors un simbolo di successo nel settore delle corse automobilistiche.