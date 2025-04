Eccellenze Italiane. Biogenet & Alessia Bauleo ai vertici della Mostra sul Made in Italy

A Via Veneto a Roma, nella Sede del Ministero delle Imprese in questi giorni si può ammirare una mostra dedicata proprio al Made in Italy (Made in Italy, Impresa al Femminile) che è davvero unica al mondo, un’esposizione che celebra 100 storie di imprenditrici italiane che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita economica, sociale e culturale del Paese.

Bene, all’interno di questa Grande Rassegna Internazionale primeggia da protagonista una impresa al femminile tutta calabrese. Il nome di questo gruppo è Biogenet, una vera e propria perla innovativa del mondo della ricerca, specializzata nella diagnosi genetica e nello sviluppo in ambito genomico, un’idea di impresa visionaria nata nel 2000 nei laboratori di genetica dell’Università della Calabria, frutto allora del desiderio di tre giovani studiose di creare impresa nella propria terra. Ricercatrici calabresi ai vertici, dunque, dell’attenzione internazionale. Bellissimo da sapere e soprattutto bellissimo da raccontare.

Fa un certo effetto sentire il Ministro Adolfo Urso nel momento in cui inaugura la Grande Rassegna di Via Veneto: “Quella che oggi inauguriamo- dice il Ministro- è un tributo a 100 imprenditrici italiane che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita economica, sociale e civile del Paese. Oggi sono già un milione e duecentomila le imprese italiane guidate da donne, su un totale di sei milioni: è il dato più significativo e rilevante in Europa. Ma si può e si deve fare di più, perché la vera forza delle donne è saper superare i limiti”.

Giustificata, ampiamente giustificata, la soddisfazione della team leader del Gruppo calabrese presente a Roma. “Essere parte di questa iniziativa è motivo per tutti noi di grande orgoglio – dice Alessia Bauleo – Il Made in Italy non è solo un marchio di qualità, ma l’espressione di una cultura imprenditoriale femminile che affonda le sue radici nella passione, nella competenza e nella capacità di armonizzare con intelligenza e sensibilità le esigenze del lavoro con quelle della vita familiare: un equilibrio tutto femminile che si trasforma in un elemento di forza nella crescita dell’impresa. Ed è proprio da questa doppia prospettiva – professionale e personale – che nasce una visione d’impresa più umana, resiliente e sostenibile. Questi sono i valori che da sempre guidano il nostro lavoro nella Biogenet”.

Alle spalle di Alessia Bauleo c’è una storia curriculare di primissimo livello. Dopo il diploma di maturità scientifica con voto 60/60 al Liceo Scientifico di Rossano, si laurea in Scienze Biologiche con indirizzo Fisiopatologico con voto 110/110 e lode all’Università della Calabria su un tema che allora era assolutamente innovativo “Il ruolo del genoma mitocondriale nella patologia di Alzheimer: uno studio di associazione casi controlli”. (Relatore la prof. Giovanna De Benedictis). Dal 2017 ad oggi è Vice Presidente Nazionale di FederLab Italia, e ha già al suo attivo decine di lavori scientifici legati al successo della Biogenet che già nel 2000 come “Idea imprenditoriale innovativa a maggioranza femminile” ottiene il contributo a fondo perduto da parte del Ministero, posizionandosi al quinto posto della graduatoria su circa 5000 domande di finanziamento. C’è chi dice ancora che raccontare le Eccellenze di Calabria rischia di essere retorico. Per noi invece è valore aggiunto per la storia dell’intero Sud del Paese, e continueremo a farlo.