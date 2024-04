Elezioni Basilicata, Tajani: "Il vero campo largo è il centrodestra, sempre più forze si alleano a noi"

"La dimostrazione del buon governo di Bardi sta nelle molte liste che lo sostengono. I confini si allargano, il vero campo largo è il centrodestra, sempre più forze si alleano a noi".

Così il Vicepremier, Ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Potenza per il comizio in sostegno di Vito Bardi per le Elezioni Regionali in Basilicata.