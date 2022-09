Elezioni, Pellegrino (FdI): Ferragni ventriloquo del centrosinistra

“Le illazioni di Chiara Ferragni che accusa Fratelli d’Italia di corruzione e razzismo sono inaccettabili. Non è assolutamente concepibile che un’influencer così ascoltata diffonda sui social messaggi faziosi atti a demolire una forza politica. Che sia il ventriloquo di qualche forza politica di sinistra?Le sue battaglie morali sembrano tarate con l’algoritmo di Instagram, che utilizza ad uso e consumo: quando scende il gradimento, in contraddizione con le sue campagne “pseudo femministe”, propone foto di nudo, con le quali ha superato in quantità persino l’americana Kylie Jenner, che vanta ben 340 milioni di seguaci in più. Le donne non accettano lezioni da chi indossa la maschera da attivista dei diritti a convenienza”.Così Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d'Italia e candidata per il Senato nel collegio Lazio 2.