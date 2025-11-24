Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aurigemma (Reg. Lazio): "L'autonomia va affrontata attraverso un dialogo costruttivo e propositivo"
Aurigemma (Reg. Lazio): "L'autonomia va affrontata attraverso un dialogo costruttivo e propositivo"

"L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità dei servizi, in termini di maggiore efficienza, al fine di rispondere al meglio e con sempre maggior concretezza alle esigenze dei territori, che si differenziano tra loro per istanze e peculiarità".

Lunedì 24 Novembre 2025
Milano - 24 nov 2025 (Prima Pagina News)

"L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità dei servizi, in termini di maggiore efficienza, al fine di rispondere al meglio e con sempre maggior concretezza alle esigenze dei territori, che si differenziano tra loro per istanze e peculiarità".

“Oggi ho partecipato con molto piacere all’evento “Italia direzione nord”, giunto alla 27ma edizione, organizzato dalla Fondazione Stelline, che ringrazio per la disponibilità. Alla presenza anche del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ci siamo confrontati su tematiche importanti, come l’autonomia, e in generale abbiamo ragionato su come contribuire allo sviluppo delle nostre regioni e del nostro Paese”.

E' quanto ha dichiarato il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, e Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

“Tematiche come l’autonomia – ha aggiunto – vanno affrontate attraverso un dialogo costruttivo e propositivo, al di là delle logiche di appartenenza politica. L’obiettivo principale è il miglioramento della qualità dei servizi, in termini di maggiore efficienza, al fine di rispondere al meglio e con sempre maggior concretezza alle esigenze dei territori, che si differenziano tra loro per istanze e peculiarità.

In sostanza, il principio è la valorizzazione dei territori: quindi, da un lato garantire forme di autonomia a quelle regioni che si dimostrano “virtuose” e che ne fanno richiesta; dall’altro supportare e sostenere le regioni che incontrano delle difficoltà. Ovviamente, il tutto nel rispetto principi fondamentali garantiti dalla Costituzione, a partire da quello di sussidiarietà.

Naturalmente, nessuna regione sarà indebolita. In generale, poi, credo che argomenti come l’autonomia debbano essere trattati in maniera costruttiva, poiché possono e devono contribuire allo sviluppo del nostro Paese”.


