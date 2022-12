Elezioni Regionali, Palazzo Chigi, si vota anche il 13 febbraio

Le Elezioni Regionali si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio. E' quanto riferisce Palazzo Chigi, al termine del Cdm di stamani.'Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi - riferisce Palazzo Chigi in un comunicato - ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di voto.Il testo estende la durata delle operazioni di votazione anche al lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, per i seguenti organi elettivi: Camera dei deputati; Senato della Repubblica; consigli regionali, provinciali e comunali delle regioni a statuto ordinario.L’intervento normativo, la cui urgenza è dettata dalla imminenza del voto per il rinnovo dei consigli regionali del Lazio e della Lombardia, risponde all’esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione del crescente fenomeno di astensionismo.Il testo viene inviato alla Conferenza Stato-Regioni'.