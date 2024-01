Epifania: weekend pieno di eventi a Rieti e Viterbo

Si chiude con un animato weekend dell’Epifania il ricco calendario di appuntamenti avviato lo scorso 8 dicembre a Rieti e Viterbo dalla Camera di Commercio e dalla sua Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con i Comuni di Viterbo e di Rieti, la Fondazione Varrone, la Provincia di Rieti, Slow Food Viterbo e Tuscia e numerosi altri partner nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”.Un mese di eventi in cui capoluoghi sono diventati ancora più attrattivi per turisti, visitatori e residenti grazie a suggestive luminarie, degustazioni, showcooking, laboratori per bambini, spettacoli di artisti di strada e di bande musicali, laboratori artigiani.A Rieti grande festa conclusiva il 6 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele II. Dalle ore 16 befane e spazzacamini animeranno la piazza con giochi, laboratori, mascotte e tanti dolci.Verrà realizzato il laboratorio didattico per bambini “la mia calza”, ad accesso libero per tutti e sempre in piazza sarà presente il carretto dello zucchero filato, mentre altre befane distribuiranno dolci ai bambini con angoli di sculture di palloncini, bolle di sapone e truccabimbi.Dalle ore 16,30 sul palco si svolgerà uno spettacolo di magia e gag divertenti, mentre dalle 17,30 si alterneranno le mascotte di Topolino, Paperino, Paperina, Bugs Bunny, i 3 Chipmunks di Alvin Superstar e i Minions, che dopo aver girato la piazza e radunato i bambini, li intratterranno con uno spettacolo di babydance. A seguire musica live con un concerto per bambini, dagli anni ‘80 ai giorni nostri, animazione per bambini, baby dance e giochi.A Viterbo il 5 gennaio, dalle 16 alle 17 e dalle 17,15 alle 18,15, nella Sala Gatti in via della Rimessa, un pomeriggio dedicato ai bambini con il laboratorio antispreco "Una befana golosa con il recupero dei dolci delle feste". Al termine del laboratorio, ad ingresso libero, è prevista una merenda salutare per tutti i partecipanti.Il 6 gennaio dalle ore 17 alle 19, sempre nella Sala Gatti, è in programma il laboratorio del gusto con lo chef Eugenio Moschiano "Risotto sposalizio tra i sapori della campagna e della montagna". In abbinamento vini di aziende del territorio a cura di sommelier ed enogastronomi. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili.Chiude il calendario delle feste il laboratorio del gusto dedicato al riuso degli avanzi “Alla riscoperta di un piatto povero della tradizione” abbinato vini di aziende del territorio a cura della cuoca dell’Alleanza Slow Food Gesuela Tortelli in programma il 7 gennaio dalle 17 alle 19 sempre nella Sala Gatti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.