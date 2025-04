APPUNTAMENTI IN AGENDA

Il presunto omicida, un 30enne albanese, è stato rintracciato dai militari dell'Arma tra Sacile (Pn) e il confine con il Veneto, mentre era alla guida dell'Audi con cui era fuggito, ed è stato arrestato. Sono ancora in corso indagini per capire i motivi da cui è scaturito il diverbio.

A seguito dell'aggressione, i due uomini sono risaliti velocemente in auto e sono scappati. Sul posto si sono recati le Forze dell'Ordine e i sanitari. I Carabinieri hanno iniziato a cercare il presunto omicida e il suo complice, raccogliendo le testimonianze dei molti avventori che, al momento della sparatoria, si trovavano nel locale.

Un albanese di 43 anni, Vladimir Topjana, autista per una ditta di Porcia (Pn), residente con la sua famiglia a Cordenons (Pn), è stato ucciso al culmine di una lite nei pressi di un bar a Fontanafredda (Pn).

Fontanafredda (Pn): 43enne ucciso al culmine di una lite vicino a un bar, in manette 30enne

