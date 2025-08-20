Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:46
Linea del Brennero: scontro fra treno regionale e convoglio merci, ferite tre persone
a soli € 3,00
Linea del Brennero: scontro fra treno regionale e convoglio merci, ferite tre persone

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Salvini: "Avviare urgentemente verifiche approfondite".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 20 Agosto 2025
Trento - 20 ago 2025 (Prima Pagina News)

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Salvini: "Avviare urgentemente verifiche approfondite".

"La circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero è attualmente sospesa tra Trento e Mezzocorona a seguito di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle ore 8.30. La dinamica è in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, durante le operazioni di manovra, un convoglio merci ha causato la collisione con il treno regionale fermo nella zona di via Lavisotto, in prossimità del cavalcavia di via Maccani.

L’impatto ha provocato lo svio della motrice del treno passeggeri, che al momento dell’urto si trovava in sosta. Tre persone sono rimaste ferite in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), la Polizia ferroviaria, Trentino Emergenza e il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento.

I passeggeri coinvolti hanno potuto proseguire il viaggio con autobus sostitutivi. Rfi è al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Rete ferroviaria italiana fa sapere che al momento sono possibili ritardi e cancellazioni sia per i treni regionali sia per quelli ad alta velocità; è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus e potenziata l’assistenza ai viaggiatori.

Le informazioni sulle variazioni dei treni sono disponibili nella sezione “Infomobilità” sul sito e sull’App Trenitalia, tramite il servizio “Cerca Treno” (http://www.viaggiatreno.it/infomobilitamobile/pages/cercaTreno/cercaTreno.jsp ), chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione".

E' quanto ha fatto sapere la Provincia Autonoma di Trento.

“A seguito dell’urto tra due treni avvenuto tra Mezzocorona e Trento, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto”. Lo ha riferito il Mit, in un comunicato.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

