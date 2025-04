Food, Milano: ristorante bistrot Uovodiseppia, l'indirizzo trendy da scoprire durante il Salone del Mobile

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Il cuore del progetto è il mare, considerato al pari di un generoso orto. Il menu esprime una filosofia, che esalta gli ingredienti locali e sostenibili. Una cucina siciliana che promuove un ritorno alle origini, in cui la responsabilità verso il territorio è al centro di ogni gesto, ogni piatto, ogni boccone.

Uovodiseppia Milano si fonda su un profondo impegno per la sostenibilità e la biodiversità che si esprimono in ogni piatto. Un locale, che onora le tradizioni locali, preserva la cultura del territorio e segue il ciclo naturale delle stagioni, offrendo un’esperienza gastronomica autentica e rispettosa dell’ambiente.

La collaborazione tra lo Chef Pino Cuttaia e Vittorio Borgia è il risultato di un incontro tra due professionisti, per offrire la ricchezza enogastronomica della Sicilia.

Dal design sofisticato ed elegante, Uovodiseppia è una location elegante e raffinata, nel cuore di Porta Nuova, perfetta per un meeting di lavoro, un aperitivo o una cena. il ristorante nasce dalla collaborazione dello Chef stellato Pino Cuttaia e dell’imprenditore Vittorio Borgia di Borgia Group, gruppo attivo nella ristorazione a livello nazionale con diversi ristoranti a Milano e in Sicilia.

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro

SEGUICI SU

@primapaginanews Segui

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

THINK CATTLEYA, HDRÁ ADV E OMD INSIEME ON AIR PER “ROMA ABBRACCIA IL MONDO”

Guarda gli altri video del canale