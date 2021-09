Formello (Rm): Torna ‘ITACA20.21 – viaggio tra le idee’, apre Salvini

Iniziativa dal 3 al 5 settembre.

Dal 3 al 5 settembre torna a Formello `ITACA20.21 - viaggio tra le idee´, la quarta edizione della manifestazione promossa dall´associazione Itaca 2.0, insieme al Comune di Formello e Health Italia, con il supporto di BCC Provincia Romana e Banca del Fucino.Si parte venerdì 3 settembre alle 17,30 con i saluti istituzionali del presidente dell'Associazione ITACA2.0 Gianni Sammarco, del Vice Presidente Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi, e del Sindaco di Formello, Gian Filippo Santi. A dare il via ai lavori l´intervento del leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore del TG2, Gennaro Sangiuliano. Ricco il programma della kermesse con i focus dedicati a sanità, scuola, famiglia, lavoro, economia, agricoltura, giovani, comunicazione e cinema.Tra i numerosi relatori che saliranno sul palco di ITACA20.21 il sottosegretario Ministero dell´Istruzione, Rossano Sasso, il Direttore Generale Moige, Antonio Affinita, il deputato ed economista Stefano Fassina, il deputato Andrea Crippa, il Vice Presidente ANCI Stefano Locatelli, il Segretario nazionale UGL Telecomunicazioni Fabrizio Tosini, il Produttore e Presidente CNA Cinema Gianluca Curti, il Critico cinematografico Antonio Ferraro, il Direttore di Prima Pagina News Maurizio Pizzuto, il Presidente Coldiretti Lazio David Granieri, il presidente ARSIAL Mario Ciarla, il senatore Francesco Giro, Gianni Alemanno, il deputato Roberto Morassut, il presidente dell´Ente nazionale per il Microcredito Mario Baccini, il candidato Sindaco di Roma Enrico Michetti.La quarta edizione del viaggio delle idee ospita quest´anno anche diversi spazi libri nel corso dei quali saranno presentati, alla presenza degli autori, i volumi "Reagan il presidente che cambiò la politica americana" di Genaro Sangiuliano; "Il Sistema" di Luca Palamara, "L´uso politico della giustizia" di Fabrizio Cicchitto; "Il vento in faccia" di Sebino Nela; "Interesse Capitale - il giro di Roma in 80 giorni" di Francesco Giro. La giornata di sabato si concluderà con la "La Notte della Solidarietà" per la consegna del Premio ITACA20.21. I lavori si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid19. Per info e accrediti www.viaggiotraleidee.it