Forze Armate: L'Aeronautica congeda l'AMX

L'AMI dice addio all'AMX. Entrato in linea nel 1989, è stato il velivolo aero-tattico dell’Aeronautica Militare più utilizzato nelle operazioni fuori dai confini nazionali Domani, venerdì 5 aprile, presso l’aeroporto militare di Istrana (TV) – sede del 51° Stormo Caccia – l’Aeronautica Militare saluterà il caccia AMX , che va "in pensione" dopo 35 anni di intensa attività sia in territorio nazionale che all’estero. Alla cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, parteciperanno autorità di vertice della Forza Armata e numerose autorità locali, nonché una rappresentanza del personale che, a vario titolo, ha avuto l’onore e l’opportunità di operare sull’AMX, uno dei velivoli che ha caratterizzato la storia recente dell'Aeronautica Militare ed il jet aero-tattico maggiormente impiegato dalla Forza Armata nelle missioni fuori dai confini nazionali. Assegnato all’Aeronautica Militare nel 1989, proprio al 103° Gruppo Volo di Istrana, il velivolo AMX ha operato in diversi teatri operativi tra cui Balcani, Libia, Afghanistan e Iraq, passando dai climi gelidi della Norvegia e del Canada alla sabbia del Kuwait. Importante anche il contributo in campo nazionale, dove è stato utilizzato anche in preziose missioni di ricognizione fotografica nell’ambito del supporto fornito dalla Difesa in casi di emergenze e pubbliche calamità, quali ad esempio terremoti e alluvioni, o anche a supporto di operazioni di contrasto ad attività illecite sul territorio. Nell'occasione, saranno presenti sulla base trevigiana anche i dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, per una delle ultime sessioni di addestramento lontano dalla sede stanziale di Rivolto, in Friuli, prima dell'inizio della stagione acrobatica 2024. Un anno importante, che vedrà le Frecce Tricolori protagoniste non solo in Italia, ma anche con un tour in Nord America, dopo torneranno ad esibirsi dopo più di 30 anni dall’ultima volta.