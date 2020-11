Francesco Pionati: “Vincenzo De Luca, non è in grado di gestire l’emergenza a Napoli”

“Sono stato sempre molto critico con De Luca, ma ritengo – dice Francesco Pionati-che ora si stia andando oltre il limite. La risposta militare sarebbe assolutamente sbagliata, che i napoletani non accetterebbero e intenderebbero come provocazione. Il punto sarebbe sottrarre dalle mani di De Luca la competenza sulla sanità, visto che non è stato in grado di gestire un’emergenza prevista da tempo”.Secondo l’ex parlamentare campano “.a sanità deve rimanere ovviamente alla Regione ma attraverso l’istituzione di una commissione ad hoc che gestisca l’emergenza Covid. In questi giorni vediamo la situazione negli ospedali ed è inaccettabile la condizione delle persone nei pronto soccorso, con gente che sta morendo vicino a persone che mangiano. Il video girato al Cardarelli è stato visto da tutti”.“Il virus – aggiunge il famoso giornalista Rai - ancora non sta mordendo come potrebbe, figuriamoci se arrivassimo ai livelli del Nord Italia. De Luca ha due competenze su di sé, cioè la sanità e i trasporti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: in Campania ci si ammala sui mezzi di trasporto e andare in ospedale significa quasi sempre rimetterci le penne. Le persone muoiono fuori dagli ospedali e dentro le ambulanze in fila. Serve una struttura commissariale di persone qualificate, come fu dopo il terremoto dell’Irpinia nel 1980 con il commissario Zamberletti. E invece De Luca si nasconde, non va a Napoli per paura della reazione della gente da giorni e non è così che si governa un’epidemia”.E a proposito della querelle tra il sindaco di Napoli Lugi De Magistris e il Governatore De Luca Francesco Pionati riconosce che “un avvicinamento tra le parti è difficile perché in primavera ci sono le comunali a Napoli e De Magistris sta facendo di tutto per impedire che De Luca ci metta becco, di conseguenza la convergenza tra istituzioni non può avvenire come disponibilità teorica ma come contrapposizione di proposte operative, anche in Consiglio regionale tra centrosinistra e centrodestra”.