Frosinone: bus con alunni in gita tampona un Tir sull'A1, coinvolti più di 40 bambini, non ci sono feriti gravi

Un bus che trasportava alunni di una scuola elementare di Frosinone si è scontrato stamani con un Tir sull'autostrada A1, tra San Vittore del Lazio e Caianello, al confine tra Lazio e Campania.

A bordo del bus c'erano 41 bambini, 6 maestre, due mamme e due autisti, nessuno di loro è rimasto gravemente ferito.

Il gruppo stava viaggiando verso Sud, quando si è scontrato con il mezzo pesante. Sul posto si sono recati i sanitari di Cassino con due ambulanze, per soccorrere gli alunni, specialmente per lo spavento, e la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica e verificare le responsabilità.