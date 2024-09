Fumetti: torna il Milano Comics&Games

Di Antonietta Maria Strati

Sabato 14 e domenica 15 settembre, al Malpensa Fiere di Busto Arsizio, torna il Milano Comics&Games, una due giorni all'insegna dell’avventura, oltre che occasione per incontrare artisti di fama, cimentarsi in emozionanti tornei e farsi stupire dai cosplay.

La convention pop lombarda, infatti, propone un ricchissimo programma, oltre che una novità: la sezione Vuemme18, area dedicata al fumetto e alle graphic novel di natura erotica, ad ingresso riservato ai soli maggiorenni, che presenterà le mostre di Roberto Baldazzini e Alessandro "Ganassa" Mazzetti, entrambi presenti in fiera per il firmacopie.

In esposizione anche i lavori del duo artistico formato da Vincenzo Cucca e Mariacristina Federico. Qui domenica, alle 16, arriverà per un meet&greet Filomena Mastromarino, in arte Malena, attrice di film hard e star di Onlyfans. Recentemente è uscito il suo libro autobiografico dal titolo “Pura. Il sesso come liberazione.”

In fiera ci sarà anche il ring di TCW Total Combat Wrestling Official. Da non perdere gli incontri sia sabato, sia domenica dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 17.

Di grande rilievo saranno l’Artist Alley e la Self Area, il “cuore indie” di Fiere del Fumetto, dove trovano spazio i piccoli editori e la creatività delle autoproduzioni. Spazio, anche, per il KPOP, dove KST - Kpop Show Time organizzerà esibizioni, un’area gadget e flash mob per tutto il weekend.

Immancabile il padiglione Gaming, in cui si potranno trovare i videogiochi del momento con le postazioni più all’avanguardia a cura di Game Over Computer e WLT Gaming, con esperienze anche VR, ai cabinati retrò di Arcade Story, Brick Attack! l’area mattoncini con BrianzaLug e associazioni ludiche a molto altro ancora.

Molto atteso, poi, il meet&greet con le stelle di Milano Comics&Games: tra questi il cantante di Lupin III e di tante altre celeberrime sigle Enzo Draghi, l’attore e autore tv Danilo Bertazzi, i doppiatori Davide Garbolino e Rossa Caputo, i content creator Edoardo Brugnoli, 2Smile, La Necroturista, Vivi Everyday e Beccamorta, la cantante cosplayer Giada Robin, la punk band Spork, due icone 18+ Rocco Siffredi e Malena e un grande esponente del fumetto d’autore internazionale, Roberto Baldazzini.

Assieme a loro, noti cosplayer fra i quali Alerosebunny e Shunsuke, creator, personaggi della pop culture e i firmacopie con un nutrito parterre di autori, disegnatori e illustratori nello spazio Dada Editore e Tora Edizioni, per i cultori di fumetto e graphic novel.

Nell’area Cinema Metropolis – Agorà, all’interno della Sala Borghi, tantissimi gli appuntamenti in programma. Si parte sabato, alle 13, con la presentazione n anteprima assoluta di “Itarobots”, un volume edito da Dada Editore che inaugura un viaggio tutto italiano, provocatorio e innovativo per esplorare un nuovo capitolo della narrativa robotica italiana mentre alle ore 14:00 il vignettista caricaturale Alessandro Konrad presenterà in esclusiva il secondo volume di Vignette Ribelli.

Alle 15 "Va all'inferno! Echi danteschi nella cultura pop tra Dylan Dog, Go Nagai ed Hazbin hotel" un interessante talk con Luca Ciurleo, antropologo culturale, che si occupa di cultura nerd e “antropologia del pop”.

Alle 16, in collaborazione con Dynit la proiezione del lungometraggio “Weathering with You – La ragazza del tempo”, diretto da Makoto Shinkai, un classico del cinema d’animazione asiatico.

Domenica si parte alle 11 con un talk per fare il punto della situazione sulle opportunità fotografiche nel mondo del cosplay a cura di Aifa Cosplay.

Si prosegue alle 14 con il talk “Va all'inferno! Echi danteschi nella cultura pop tra Dylan Dog, Go Nagai ed Hazbin hotel” con Luca Ciurleo mentre alle 15 La Necroturista e Vivi Everyday, due content creator ed esperte di storiara, cconteranno di luoghi connessi ai riti mortuari e stranezze dell'epoca vittoriana.

Alle 16, in collaborazione con Dynit proiezione del lungometraggio “Promare”, un film d'animazione, di produzione giapponese, terza opera del sodalizio artistico tra il regista Hiroyuki Imaishi e lo sceneggiatore Kazuki Nakashima.