Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:51
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Fvg, anziani, Riccardi: franco confronto con Spi, Fnp e Uilp su nodi sistema
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Fvg, anziani, Riccardi: franco confronto con Spi, Fnp e Uilp su nodi sistema

"Tra le carte da giocare, le case di comunità e il ruolo della cooperazione, del Terzo settore e dei comuni come collante di un'alleanza pubblico-privato in cui non si deve guardare solo al profitto".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 27 Agosto 2025
Udine - 27 ago 2025 (Prima Pagina News)

"Tra le carte da giocare, le case di comunità e il ruolo della cooperazione, del Terzo settore e dei comuni come collante di un'alleanza pubblico-privato in cui non si deve guardare solo al profitto".

"Tutti i capitoli delle politiche sociosanitarie del Friuli Venezia Giulia in particolare rivolte agli anziani hanno visto un ingente aumento delle risorse su base pluriennale: per il Fap un più 30 per cento dal 2018 e un più 30,5 per cento di contributo all'abbattimento delle rette per le residenze per anziani dal 2021 al 2024, cui si aggiungono politiche innovative a livello nazionale come le misure per i careviger e sull'invecchiamento attivo.

Il tema è però quello di affrontare le criticità di sistema che non trovano risposte solo negli impegni finanziari; l'incontro di oggi con Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil è stato franco, leale e a tratti con posizioni marcate, perché per affrontare questi nodi e le trasformazioni ormai necessarie il confronto con chi rappresenta tanti anziani è determinante".

È quanto ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi dopo aver incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali confederali nella sede della Protezione civile di Palmanova.

Riccardi ha illustrato le sfide che attengono al futuro del sistema: il necessario riequilibrio tra acuzie e cronicità con al centro la sanità territoriale a vantaggio di quest'ultima; la riduzione dell'inappropriatezza diagnostica, "oggi elevatissima, tale da togliere a chi ha bisogno per dare a chi non ne ha"; la riduzione di ricoveri impropri "che rispondono più a un disagio sociale che a effettive necessità" così come dei ricoveri prolungati "conseguenti alle insufficienze della rete riabilitativa e post-ospedaliera"; il rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, "per la quale occorre però una riforma di carattere nazionale".

Tra la carte da giocare Riccardi ha indicato "le case di comunità, per dare risposta ai ricorsi impropri ai Pronto soccorso" e "il ruolo della cooperazione, del Terzo settore e dei comuni come collante di un'alleanza pubblico-privato in cui non si deve guardare solo al profitto, ricordando che il Friuli Venezia Giulia è tra le Regioni che destina al privato in sanità quote di finanziamento tra le piu basse d'Italia". Sulla non autosufficienza l'assessore ha osservato che "la scelta di rendere titolare la persona dell'abbattimento della retta e non la struttura con i suoi parametri edilizi è un chiaro segnale della possibilità di fornire risposte anche all'opzione domiciliare, che laddove è possibile va preferita; nella stessa direzione va la promozione sperimentale dell'abitare inclusivo".

Riccardi ha anche ricordato, tra i risultati conseguiti, il raggiungimento con un anno di anticipo del target (10 per cento della popolazione ultra65enne) richiesto a livello nazionale per gli obiettivi di assistenza domiciliare integrata e l'investimento sul telesoccorso gratuito, che si avvale di un budget di 2 milioni per il 2025.

"Sono ben disponibile - ha detto l'assessore - a incontrarmi più frequentemente con le organizzazioni sindacali, cui chiedo però lealtà e prese di posizione sui problemi: non si possono difendere i percorsi materno-infantili esistenti a fronte di una riduzione della natalità del 30 per cento negli ultimi dieci anni, mentre l'andamento demografico richiede giustamente di aumentare l'attenzione alla non autosufficienza".

In conclusione, Riccardi ha ricordato che "il bisogno è cambiato, il modello di organizzazione sanitaria fa molta fatica a trasformarsi correndo a una velocità molto ridotta spesso a causa di resistenze anacronistiche che sono emerse per esempio nella vicenda della rete oncologica regionale. Se possiamo condividere alcuni aspetti di un processo di trasformazione scomodo ma necessario con i rappresentanti dei sindacati - ha concluso Riccardi -, questo può essere utile per tutti".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

anziani
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.