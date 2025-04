GB: Sperimentato con successo missile ipersonico

Downing Street annuncia che gli scienziati inglesi hanno eseguito un importante test sulla propulsione ipersonica. Il programma è sviluppato con la stretta collaborazione tra il governo del Regno Unito, l'industria e il governo USA. Il sistema di propulsione è destinato a un missile da crociera ipersonico di ultimissima generazione. Sono 233 i test effettuati a diverse velocità ipersoniche. La sicurezza nazionale è il fondamento del Piano di cambiamento del governo Starmer e questa notizia è arrivata subito dopo che il Primo Ministro ha annunciato il più grande aumento di spesa per la difesa dalla fine della Guerra Fredda. Il Segretario alla Difesa, John Healey, ha dichiarato: “Viviamo in un mondo sempre più pericoloso e per noi non è mai stato così importante innovare e restare un passo avanti ai nostri avversari, dotando le nostre forze delle tecnologie del futuro”. “Questo momento fondamentale nella ricerca sui missili ipersonici – ha aggiunto - sostenuto da scienziati e piccole imprese britanniche, dimostra un altro ambito cruciale in cui stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti per rafforzare le nostre Forze Armate e potenziare la nostra deterrenza”. Questa ricerca è finalizzata a realizzare un dimostratore tecnologico per armi ipersoniche entro il 2030 neall'ambito del programma Team Hypersonics (UK) del MOD. Tale programma accrescerà notevolmente le capacità di difesa e fornirà un vantaggio operativo per le forze armate inglesi del futuro. Un team congiunto guidato dal Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) insieme all'US Air Force Research Laboratory (AFRL) e supportato da partner del settore tra cui la PMI britannica Gas Dynamics Ltd, ha eseguito con successo 233 test statici presso il NASA Langley Research Centre in Virginia, USA. Questi test approfonditi facevano parte del programma di armi ipersoniche del Regno Unito e si sono svolti nell'arco di sei settimane, con analisi dei dati in tempo reale per perfezionare gli aspetti progettuali e aumentare le prestazioni propulsive. La prova ha esplorato diverse varianti di progettazione, assicurando la prontezza del sistema di propulsione per futuri aggiornamenti di progettazione del sistema. Il motore è pronto ad alimentare un concetto di missile da crociera ipersonico all'avanguardia e ha dimostrato con successo le prestazioni del motore ad aria ad alta velocità, consentendo gittate maggiori rispetto a un razzo convenzionale, migliorando le capacità di arma ipersonica del Regno Unito. I test hanno interessato l'intera gamma di Mach, da velocità supersoniche a velocità ipersoniche, convalidando la robustezza del progetto del motore e aprendo la strada a futuri aggiornamenti.