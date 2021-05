Giappone, più restrizioni e più vaccini per combattere la quarta ondata del Covid-19

Il Giappone è pronto per espandere lo stato di emergenza per coprire l'isola meridionale di Okinawa da ieri, così come ha approvato altri due vaccini COVID-19 per accelerare la sua campagna di inoculazione rallentata da diversi fattori.

di Francesco Tortora | Domenica 23 Maggio 2021 Condividi questo articolo

Domenica 23 Maggio 2021

Dopo il via libera dei regolatori sanitari avvenuta il giorno prima, il Governo ha dichiarato di aver approvato i vaccini sviluppati da Moderna e AstraZeneca, che si uniranno a quelli sviluppati da Pfizer insieme a BioNTech in una campagna di vaccinazione iniziata a metà febbraio. I media locali hanno riferito che sarebbe stato improbabile che il Governo utilizzasse le inoculazioni di AstraZeneca per il momento a causa delle preoccupazioni per i coaguli di sangue verificatisi in rari casi. Il Giappone ha organizzato l'acquisto di 120 milioni di dosi del vaccino del produttore britannico-svedese. Il Giappone ha finora vaccinato solo 4,1 milioni della sua popolazione, secondo il tracker globale di Reuters, il tasso più lento tra i Paesi più grandi e ricchi del mondo. A differenza di altri Paesi del Gruppo dei Sette (G7) che stanno iniziando a porre fine alle misure di blocco contro la pandemia, gran parte del Giappone rimane sotto i freni dell’emergenza in mezzo a una quarta ondata del virus. Ieri, esperti medici hanno approvato la proposta del Governo di aggiungere la Prefettura meridionale di Okinawa alla sua lista di Prefetture soggette alle più severe misure di emergenza. Ciò porterebbe l'elenco a 10 prefetture tra cui Tokyo, sede dei Giochi Olimpici che inizieranno tra circa due mesi. Lo stato di emergenza per Okinawa, che dovrebbe essere ufficializzato più tardi venerdì, durerà circa un mese da domenica a giugno 20, ha detto il ministro dell'economia Yasutoshi Nishimura, oltre la fine del 31 maggio degli altri nove. La mossa segnerà la terza settimana consecutiva in cui il Giappone ha ampliato la dichiarazione dello stato di emergenza. Il Giappone ha finora registrato circa 695.000 infezioni da COVID-19 e 12.000 decessi - molto meno di molti paesi - ma il suo sistema medico è sempre più messo a dura prova da un picco di varianti più infettive del virus. Con le Olimpiadi che iniziano il 23 luglio, Tokyo è particolarmente sotto pressione per ridurre le infezioni e le tensioni sul sistema medico dal più terribile livello di "Fase Quattro" ed uscire da un ulteriore stato di emergenza come programmato questo mese.

