Giornalismo: Antonio Peragine presidente di Retewebitalia.net

Il dr. Antonio Peragine, pugliese, nato a Bitetto in provincia di Bari, giornalista e Direttore dei quotidiani online - Il Corriere Nazionale, Corriere di Puglia e Lucania, Radici e Stampa Parlamento, nonché Direttore del Dipartimento Giornalismo e Relazioni Pubbliche internazionali, Etica e Dinamiche dell’Informazione dell’Università Federiciana Popolare, presidente dell’Associazione Nazionale Italiani nel Mondo ‘Anim Aps’, è stato nominato Presidente di Retewebitalia.net.Retewebitalia.net è il primo network italiano di 60 quotidiani già online consorziati, con testate giornalistiche italiane dal nord al sud, costruito con l’impegno e la fiducia dei Direttori e degli Editori di tutte le redazioni presenti. Riunisce ed è fondato sulla collaborazione e la pubblicazione delle web news che i quotidiani diffondono e si scambiano tra loro, per unservizio di informazione capillare nei territori di tutta Italia. La web news diffonde e storicizza la notizia, generando il progresso e la crescita del nostro grande Paese.Un servizio sociale, quindi, di informazione in crescita a sostegno dell'Editoria italiana online.Ora, con la nomina a Presidente del Dott. Antonio Peragine, la struttura di Retewebitalia.net si potenzia con una maggiore dinamicità nell’informazione e diffusione delle notizie in Italia e nel mondo. Retewebitalia.net Comunication Corporate sarà quindi struttura unica che permetterà la pubblicazione della medesima news contemporaneamente su tutti i quotidiani, con livelli di visibilità ed indicizzazione inimitabili. Le campagne sono svolte, ad oggi, per imprese di tutti i settori e volume d’affari:- Istituti Bancari – dove si lavora per comunicazioni di sostegno al settore;- Politica – molti tra i più noti politici del momento, di ogni appartenenza, hanno rilasciato le loro interviste sul network soprattutto per la capacità di diffusione dimostrata;- Servizio di informative - tramite una banca dati di 1.260.000 contatti iscritti alle newsletter degli oltre 60 quotidiani consorziati, divisi per una selezionata qualità di utenti;- Campagne stampa - in abbinamento al web, sui quotidiani cartacei nazionali più autorevoli di tutti i settori;- Strategia di comunicazione - su necessità del cliente;- TV – interviste e presenze nei programmi tematici;- Cura dell’immagine del Cliente - per la presentazione su i media;- Collaborazione con le agenzie di comunicazione per pubblicazioni immediate e di crisi.Retewebitalia.net si pone come interlocutore nella politica, nella cultura e nel servizio sociale, specie dei ceti più deboli e di tutti coloro che intendono rilanciare il dialogo e la concertazione attraverso la Comunicazione di qualità, nonché la crescita professionale delle risorse umane che operano nel settore della Comunicazione.Il fondatore del Network, Prof. Marcello Silvestri, ha dichiarato che la nomina del Dott. Antonio Peragine a presidente nel board di Retewebitalia.net è la conferma della fiducia nelle Sue capacità professionale, culturali ed umane, essendo assodato che porterà nuove sinergie ed energie nel cuore pulsante del Paese:il nuovo presidente designato che svolgerà la carica assunta totalmente a titolo gratuito è un grande editore, direttore e protagonista della comunicazione italiana.Editore di quotidiani on line, promotore dell’ editoria on Line; è da anni vicino alle modalità del Nuovo Giornalismo che parte dalle tradizioni del 900. E’ un imprenditore della comunicazione attivo in diversi settori. Di fede cattolica e sostenitore dei forti principi della tradizione e delle leggi dello Stato italiano. Promuove le attività di comunicazione ed il lavoro che genera dignità e regole morali.Antonio Peragine è uomo di cultura e promotore di un'Italia che guarda al progresso ed alle opere di ingegno italiane nel mondo. Peragine, invita le testate giornalistiche presenti in Italia e quelli di lingua italiane nel mondo ad aderire al primo Network dell’informazione italiano per un’azione comune di promozione e difesa della stampa per una libera informazione senza condizionamenti di parte per un pluralismo è indipendenza dei giornali.Il Gruppo Retewebitalia.net, da sempre attento alla dimensione dei valori umani ed etici ed alla diffusione di messaggi di utilità sociale, invita i lettori a seguire tutte le norme disposte dal Governo italiano in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus. Al network sta a cuore la salute della popolazione e, per tale ragione, sottolinea l'importanza che riveste l'osservanza delle disposizioni governative e dei suggerimenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.Il network è vicino a quanti operano, tutti i giorni, per curare ed assistere i malati ed anche a chi si è ammalato e alle loro famiglie. Inoltre è a favore di una corretta informazione per la difesa dei diritti umani del cittadino contro ogni forma di abuso e condivide la riforma dell'abuso d'ufficio del governo Meloni.Il Dott. Antonio Peragine plaude alla nuova riforma Nordio sull’abuso d’ufficio che finalmente mette un freno a quella stampa che facendo sciacallaggio sulla pelle delle persone insegue solo la fama del ‘like’ a danno dei diritti e della tutela dei cittadini. La legge deve fare il suo corso senza aggiunta di terzi nocivi al diritto di ogni persona. Il rispetto del network verso le Istituzioni italiane deve essere pari al rispetto che si desidera per ognuno.