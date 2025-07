Giornalismo: Aldo Torchiaro alla guida del magazine "Setteottobre"

L’associazione Setteottobre ha affidato ad Aldo Torchiaro il ruolo di coordinatore editoriale del magazine “Setteottobre” (www.setteottobre.com), la nuova piattaforma informativa online impegnata nella difesa del diritto all’esistenza di Israele, nella difesa dei valori delle democrazie liberali, nella lotta ad ogni forma di antisemitismo.

Giornalista e saggista, Aldo Torchiaro porta con sé un’esperienza ventennale nelle attività di supervisione e coordinamento editoriale, maturata in ambito nazionale e internazionale, nell’informazione politica, nella comunicazione istituzionale e nel giornalismo d’inchiesta. "Non può esistere un’opinione fondata sulla cattiva informazione o peggio, sulla mancanza assoluta di informazione – afferma - E non può esistere memoria senza futuro: per questo il nuovo Magazine Setteottobre parlerà a tutti con notizie aggiornate e approfondimenti utili da Israele e Medio Oriente, ma non solo: ci occuperemo moltissimo del luogo che sta diventando più pericoloso per gli ebrei: l’Europa",

"Aldo Torchiaro lavorerà per il nostro magazine" sottolinea Stefano Parisi "con la solita passione e la professionalità che ha messo da sempre nella sua attività giornalistica, fuori dal main stream dei media italiani, nel costante riferimento ai valori dell’occidente liberale. Lo ringrazio per l’impegno che profonde ogni giorno nel suo lavoro e ringrazio coloro che si avvicineranno per capire, perché convinti, perché spinti dal dubbio, perché liberi di informarsi".

Il Magazine Setteottobre nasce anche per non dimenticare il massacro del 7 ottobre 2023 e per tenere viva l’attenzione sugli ostaggi ancora nelle mani di Hamas: il sito pubblica e aggiorna le loro biografie, affinché nessuno venga dimenticato.