Somma Lombarda (Va): a Volandia la comunicazione prende il volo

Lo scorso 16 giugno 2025, Il Parco e Museo del Volo di Volandia si è trasformato, per un giorno, in un vero e proprio laboratorio di emozioni, memoria aeronautica e innovazione. Volandia, realtà unica sorta negli ex stabilimenti Caproni, è oggi uno dei maggiori musei aeronautici europei. Un polo museale in cui la passione prende forma concreta grazie all’impegno instancabile di oltre 150 volontari.

L’evento esclusivo, a porte chiuse, è stato ideato e condotto dalla giornalista Marianna Bonavolontà, figura di riferimento nella divulgazione della cultura dell’aviazione.

La giornalista reduce del Phase Out di Galatina, l’evento aeronautico che ha visto la dismissione di uno degli storici aerei italiani, l’addestratore MB339 A, e dopo la due giorni in qualità di giuria nonché Madrina della MAV Manifestazione Aerea Virtuale.

Un incontro unico che ha coinvolto ospiti d’eccezione tra cui due leggende dell’Aeronautica Militare: i comandanti Angelo Boscolo e Giuseppe Liva, insieme ai rappresentanti delle Frecce Tricolori Virtuali.

Un viaggio nei ricordi tra i velivoli

La prima parte dell’evento si è aperta con l’accoglienza degli ospiti e un briefing introduttivo, per poi entrare nel cuore pulsante della giornata: un vero e proprio viaggio narrativo tra i velivoli esposti, guidato dalla voce coinvolgente di Marianna Bonavolontà in cui i due pilastri dell’aviazione, i comandanti Boscolo e Liva, ex piloti delle Frecce Tricolori negli anni ‘70, hanno riportato alla luce pagine affascinanti di storia aeronautica vissuta in prima persona.

Un racconto itinerante tra fusoliere e carrelli, dove ogni aereo ha svelato un frammento di passato.

Realtà virtuale, emozioni reali

La chicca dell’evento: un volo sul simulatore che ha condotto i partecipanti nel futuro.

Grazie alla collaborazione con le Frecce Tricolori Virtuali (FTV), Marianna Bonavolontà ha potuto provare in prima persona l’esperienza del volo in formazione su MB-339 PAN in realtà virtuale. Un volo in “backsit” reso possibile dalla tecnologia immersiva con visori Vr e dalla professionalità dei piloti virtuali.

Un’esperienza ad alto impatto emotivo, che ha dimostrato come la simulazione non sia solo gioco o intrattenimento, ma un vero strumento educativo capace di trasmettere valori, disciplina e spirito di squadra. Tra manovre acrobatiche virtuali, dal Lomcovack alla Scintilla, un ponte ideale per avvicinare anche i più giovani al mondo dell’aviazione.

Il linguaggio dei nuovi media

A rendere ancora più dinamico il confronto, la presenza di volti noti del panorama digitale e divulgativo: Edoardo Pentini, volto di Volare Space, e Lorenzo Daini (in arte LoreAir), youtuber e pilota virtuale, hanno partecipato attivamente al dibattito insieme ad alcuni ex ufficiali del 58° Corso AUC, offrendo uno sguardo contemporaneo e intergenerazionale sul mondo del volo.

Il loro contributo ha evidenziato quanto oggi la cultura aeronautica possa vivere anche attraverso il web, i social e i canali di comunicazione più vicini alle nuove generazioni.

“Volandia per un Giorno" ha splendidamente mostrato la sua identità eclettica: i luoghi e i posti vanno vissuti e raccontati da chi la passione la porta nel cuore. Un unico filo conduttore di una giornata speciale: Marianna Bonavolontà, i piloti, i volontari, personaggi di spicco, simulatori e velivoli vivi. Un solo cuore che batte sotto ali splendenti di storia, tese al futuro.