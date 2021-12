Giornalisti, ecco l’Albo d’Onore dell’Ordine Regionale del Lazio

Commovente, emozionante, significativa, assolutamente iconica. Si è svolta ieri nella sala della Protomoteca in Campidoglio la consegna delle targhe d’argento organizzata dal Consiglio dell’Ordine del Lazio, ai giornalisti con cinquanta anni di iscrizione all’albo.

“E’ stato - dice il Presidente dell’Ordine Guido Dubaldo- un intreccio struggente di storie di colleghi che in molti casi si sono ritrovati dopo una vita di lavoro trascorsa insieme. Commozione ed emozioni nel ricordare i bei tempi di una professione che oggi attraversa un momento difficile”. L’augurio che il Presidente Guido Dubaldo ha fatto ai presenti è stato quello di “poter tornare ai momenti felici dei bei tempi andati, affinché il giornalismo possa rivivere quelle stagioni di creatività, grazie a una importante scuola di talenti”.

Ma veniamo alle targhe d’argento assegnate dall’Ordine del Lazio e all’elenco dei colleghi che ieri hanno festeggiato questo straordinario anniversario. “Gli assenti erano abbondantemente giustificati, per via della pandemia in ripresa, ma ricordarli tutti- ha sottolineato ancora Guido Dubaldo- è un imperativo e un impegno solenne con tutto il nostro mondo”.

Professionisti premiati:

Alferj Guido, Anastasi Filippo, Augias Corrado, Baldi Bartolomeo, Benni Remigio, Bimbi Guido, Buldrini Guido, Buttiglione Angela, Camozzini Stefano, Cantore Paolo, Carra Enzo, Chiodi Roberto, Cicognani Pierfilippo, Cirimbilla Giovanni, Cozzi Carlo, Farneti Giovanni, Ferrajolo Luigi, Gambacorta Luigi, Gambescia Paolo, Garaguso Francesco Saverio, Garofalo Giovanni, Gigante Paolo, Grimaldi Fulvio, Isman Fabio, Jacobelli Gian Piero, Jacopozzi Gianfranco, Lanzara Pietro, Lanzetta Giuseppe, Leone Antonio, Maestosi Danilo, Manzolini Giovanni, Martino Giorgio, Matricardi Paolo, Melli Franco, Menghini Paolo, Monterisi Giancarlo, Oldani Agostino, Panchetti Vittorio, Paoletti Giancarlo, Paravati Domenico, Pasero Elvezio, Pera Renato, Perrelli Giovanni, Politi Marco, Pucci Cesare, Ranzoni Alvaro, Rapisarda Alberto, Raspini Francesca, Rebecchi Carlo, Ricci Maurizio, Severi Alberto, Sivo Vittoria, Torresani Paolo, Trandafilo Franco, Tumbarello Riccardo, Ugolini Luigi, Valentini Giovanni, Zollo Antonio Mario.

Pubblicisti premiati:

Alteri Grazia Maria, Angiolillo Renato, Appella Giuseppe, Avallone Luigi, Benelli Bruno, Bocconcelli Maurizio, Boggio Maria Clara, Bruno Alfredo, Calivà Guidotti Elena, Camuto Tommaso, Cardellini Rodolfo, Cascioli Pierluigi, Coccia Lucio, Cogno Enrico, Coletti Francesco, De Marco Antonio, Ciro De Matteis, Romano Elmi, Maria Giovanna Elmi, Ermani Ermanno, Fanelli Maria C, Fasciolo Dante, Frasca Augusto, Frisoli Patrizia, Gat tamelata Silvio, Gelmi di Caporiacco Sergio, Gente Adolfo, Giannattasio Alessandra, Golfo Consolata, Grasso Giuseppe, Greci Sergio, Ibrido Giuseppe, Krachmalnicoff Patrizia, Libertini Angelo, Lourier Claudio, Martini Pietro, Martino Flavio, Mastruzzi Salvatore, Micci Carlo, Minieri Michele, Molaioli Angelo, Morelli Ugo,0 Panarella Giancarlo, Pratesi Fulco, Fred Walter, Salis Gianni; Schiavone Enrico, Sfrecola Salvatore, Staderini Guido, Torrengo Corinna, Troilo Carlo, Vecchio Verderame Maurzio, Villari Lucio, Volonte Angelo.

Domani è Natale, e a tutti voi cari vecchi amici e colleghi gli auguri più cari e più belli dalla nostra Testata e dalla nostra redazione.