Golf, Migliozzi lancia l’Open d’Italia: “Mi aspetto un grande torneo”

“Non vedo l’ora di giocare l’Open d’Italia ed essere circondato da affetti e amici. Mi auguro una bella presenza di pubblico e un grande spettacolo. Mi aspetto, sicuramente, un torneo bellissimo”.

Con queste parole, ai canali della Federazione Italiana Golf, Guido Migliozzi racconta l’attesa verso l’82° Open d’Italia in programma in Toscana, dal 26 al 29 giugno prossimi, all’Argentario Golf Club.

“Per me sarà un’esperienza nuova - spiega il 28enne vicentino – su un campo dove non ho mai giocato ma che tutti mi dicono essere fantastico. L’Open arriva in un punto importante della stagione. La mia non è iniziata al meglio ma, questo evento, può ‘segnare’ un punto di svolta verso i prossimi, importanti appuntamenti come quelli delle Rolex Series e il The Open”.

È una gara speciale, l’Open d’Italia, per ‘Miglio’. “Il mio primo Open l’ho giocato da amateur, nel 2014, in Piemonte al Circolo Golf Torino-La Mandria. Avevo 17 anni e, al mio fianco, come caddie, c’era Niccolò Bisazza. Una figura importante, fondamentale, con cui sono tornato a lavorare e che mi affianca insieme a Pete Cowen. L’Open d’Italia è un torneo che noi italiani abbiamo sempre nei nostri pensieri. Sarebbe bellissimo - l’augurio di Migliozzi - vincerlo sul terreno di casa, davanti a un pubblico emozionante, che ci vuole bene”.