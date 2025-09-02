Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:29
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Gorizia, il Sindaco Ziberna: "E' emergenza bambini stranieri non accompagnati, serve intervento normativo"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Gorizia, il Sindaco Ziberna: "E' emergenza bambini stranieri non accompagnati, serve intervento normativo"

Lettera a Piantedosi e Giorgetti: "Il governo prenda in carico i minori non accompagnati, i Comuni sono impossibilitati a farlo".

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Settembre 2025
Gorizia - 02 set 2025 (Prima Pagina News)

Lettera a Piantedosi e Giorgetti: "Il governo prenda in carico i minori non accompagnati, i Comuni sono impossibilitati a farlo".

Serve un "urgente intervento normativo" per affrontare l' "emergenza insostenibile" dei "rintracci costanti di minori stranieri non accompagnati". E' quanto ha chiesto il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in una lettera inviata al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a quello dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e, per conoscenza, al Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Il suggerimento del Sindaco di Gorizia è quello di "spostare in capo al Governo, attraverso le Prefetture, la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, stante l'oggettiva impossibilità da parte dei Comuni, soprattutto di quelli sottoposti a maggiori sollecitazioni".

Partendo dal presupposto che i minori vengono rintracciati nei Comuni del Fvg, e "in particolare a Gorizia e in quelli che si affacciano sul confine, in misura assai più importante rispetto agli altri Comuni italiani, in quanto letteralmente attraversati dalla cosiddetta 'rotta balcanica'", Ziberna elenca i problemi dovuti alla situazione: "la gestione dei collocamenti dei minori", la mancanza di "comunità socioeducative disponibili all'accoglienza", i costi per le rette, l'accompagnamento e il trasporto.

Oltre a questo, c'è anche una "ulteriore criticità", emersa con una Circolare del Ministero dell'Interno, relativa alla mancanza di fondi ministeriali per rimborsare le spese sostenute dai Comuni.

Per quanto riguarda Gorizia, la spesa affrontata "e non rimborsata per gli anni 2023, 2024 e 2025 è di 3,8 milioni di euro". Spesa che "sta producendo un pregiudizio degli equilibri nel bilancio comunale". La richiesta di Ziberna è che "sia consentito porre in essere un presidio centralizzato dei flussi".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Gorizia
migranti
minori
PPN
Prima Pagina News
Rodolfo Ziberna
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.