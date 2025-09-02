Gorizia, il Sindaco Ziberna: "E' emergenza bambini stranieri non accompagnati, serve intervento normativo"

Serve un "urgente intervento normativo" per affrontare l' "emergenza insostenibile" dei "rintracci costanti di minori stranieri non accompagnati". E' quanto ha chiesto il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in una lettera inviata al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a quello dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e, per conoscenza, al Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Il suggerimento del Sindaco di Gorizia è quello di "spostare in capo al Governo, attraverso le Prefetture, la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, stante l'oggettiva impossibilità da parte dei Comuni, soprattutto di quelli sottoposti a maggiori sollecitazioni".

Partendo dal presupposto che i minori vengono rintracciati nei Comuni del Fvg, e "in particolare a Gorizia e in quelli che si affacciano sul confine, in misura assai più importante rispetto agli altri Comuni italiani, in quanto letteralmente attraversati dalla cosiddetta 'rotta balcanica'", Ziberna elenca i problemi dovuti alla situazione: "la gestione dei collocamenti dei minori", la mancanza di "comunità socioeducative disponibili all'accoglienza", i costi per le rette, l'accompagnamento e il trasporto.

Oltre a questo, c'è anche una "ulteriore criticità", emersa con una Circolare del Ministero dell'Interno, relativa alla mancanza di fondi ministeriali per rimborsare le spese sostenute dai Comuni.

Per quanto riguarda Gorizia, la spesa affrontata "e non rimborsata per gli anni 2023, 2024 e 2025 è di 3,8 milioni di euro". Spesa che "sta producendo un pregiudizio degli equilibri nel bilancio comunale". La richiesta di Ziberna è che "sia consentito porre in essere un presidio centralizzato dei flussi".