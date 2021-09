Gravina (Figc): calcio strumento di educazione e socialità

"Vogliamo creare le condizioni migliori per l'educazione delle future generazioni, in Campania la nostra prima Accademia sportiva".

E' stato consegnato stamani, all'associazione "Insieme tra la gente", l'impianto sportivo "Ottorino Barassi" di Secondigliano, a Napoli. La struttura, da anni in stato d'abbandono, sarà trasformata in un centro di legalità per favorire il recupero dei giovani.Ideato da membri della Polizia di Stato appassionati di sport, il progetto ha come finalità principale la realizzazione di un vero e proprio 'villaggio' dove i giovani saranno educati e avviati allo sport, ricevendo allo stesso tempo tutti gli strumenti utili a crescere lontano dalla criminalità.A provvedere alla completa educazione dei giovani - dall'ambito sportivo fino a quello scolastico, civico e religioso - saranno degli operatori.Alla cerimonia di consegna, oltre al Presidente dell'associazione "Insieme tra la gente", Carmine Gatti, hanno preso parte anche il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), Cosimo Sibilia, e quello del Comitato Regionale della Campania, Carmine Zigarelli.La Figc e le istituzioni, ha evidenziato Gravina, intendono aiutare il quartiere di Secondigliano perchè il calcio "è strumento di educazione e di socialità"."Questo - ha detto Gravina - è il risultato di un grande lavoro di squadra. In tanti si è lavorato fianco a fianco, per riconsegnare al territorio un polo fondamentale per lo sviluppo delle nuove generazioni. La Figc supporta tutte le iniziative di sviluppo in favore dei giovani. Vogliamo creare le condizioni migliori per l'educazione delle future generazioni, per questo è nostra intenzione realizzare in Campania la nostra prima Accademia sportiva".Durante la cerimonia, una frase è stata ripetuta più volte: "Dobbiamo vincere la partita più importante, quella contro l'illegalità".