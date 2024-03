I conservatori innovano il mondo: Gennaro Sangiuliano espone la sua tesi

Nel corso della presentazione del suo libro "Giuseppe Prezzolini: L'anarchico conservatore", il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha espresso una prospettiva provocatoria: i conservatori sono stati i veri innovatori nel corso della storia contemporanea.Riferendosi a un famoso detto di Prezzolini, Sangiuliano ha sottolineato che mentre i progressisti sono spesso associati al futuro, è invece il conservatore a plasmare la società del giorno dopo. "Il conservatore modernizza una società salvaguardandone i valori", ha dichiarato il ministro.Per sostenere la sua tesi, Sangiuliano ha portato esempi illustri come Ronald Reagan negli Stati Uniti, Margaret Thatcher nel Regno Unito e Charles De Gaulle in Francia. Tutti questi leader, ha sottolineato, sono stati in grado di guidare innovazioni significative mentre mantenendo saldi i valori tradizionali delle rispettive nazioni."Reagan ha modernizzato gli Stati Uniti, Thatcher ha trasformato il Regno Unito e De Gaulle ha difeso l'indipendenza francese", ha affermato Sangiuliano. "È chiaro che sono stati i conservatori a porsi in una posizione di avanguardia e a spingere avanti il progresso".Sangiuliano ha anche rivelato che avrebbe voluto scrivere il suo libro su Prezzolini insieme a Tatarella, ma ciò purtroppo non è stato possibile.La sua tesi, sebbene controversa, offre uno sguardo interessante sulla percezione dei conservatori nel panorama politico e culturale contemporaneo. Con il suo libro, Sangiuliano sembra provocare una riflessione più approfondita sul ruolo e sull'impatto dei conservatori nella società moderna.