I Nuovi Media. Gigi Miseferi Premio Antenna d'Oro per la Tivvù

La cerimonia di consegna del Premio si terrà al Campidoglio. In questa occasione si premieranno i protagonisti delle trasmissioni televisive più popolari e più seguite, grazie ad una giuria di qualità ed esperti del settore, nel corso della kermesse saranno assegnate anche delle gratificazioni speciali.

Tra i premiati: l'attore e showman Calabrese doc Gigi Miseferi che nel 2022 ha tra l'altro registrato i "40 anni di Carriera" molti dei quali vissuti accanto al compagno di tante avventure televisive e teatrali, Giacomo Battaglia. In quest'ultimo periodo Gigi Miseferi è impegnato in qualità di Inviato nella trasmissione di RAI 1 "Italia Sì", nei live Musicali con la sua Band Larga e da pochi giorni, presente su tutti music digital stores con il brano scritto e cantato con i Kalavrìa, dedicato alla propria terra, dal titolo "Suli e Mari simu".

Prestigioso l'elenco dei premiati, il regista e autore Jocelyn, il regista e sceneggiatore Pier Francesco Pingitore, la giornalista del TG5 Simona Branchetti, le inviate del TG2 Laura e Silvia Squizzato, la conduttrice televisiva Matilde Brandi, il regista Andrea Doria, la giornalista e conduttrice Monica Setta, i giornalisti Massimiliano Ossini, Stefano Buttafuoco, Angelo Mangiante, Manuela Biancospino e inoltre anche Emanuela Tittocchia e Daria Luppino.

"Sarà il primo grande evento del 2023" dichiara l'organizzatore Fabrizio Pacifici, "tra l'altro daremo anche spazio ai nuovi volti tv come Ylenia Totino, Barbara Fabbroni e Andrea Del Monte".

Promotore di questa eccellente iniziativa Fabrizio Santori, segretario d'Aula in Assemblea Capitolina: "con il Premio 'Antenna d’Oro per la TIVVU' siamo onorati di offrire un riconoscimento ai professionisti della televisione che dedicano la loro attività a Roma ed a livello nazionale. Immagini di qualità, servizi interessanti, cura dei particolari, notizie e servizi da tutto il territorio romano.



Le emittenti nazionali e locali offrono al pubblico un prodotto curato da giornalisti e da numerosi professionisti che provengono da tutta Italia che confezionano trasmissioni gradite ad un pubblico sempre più vasto, dai giovani agli anziani.



I premi sono dedicati a iniziative e lavori eccellenti, i più apprezzati dai telespettatori nel campo dell'attualità e della cronaca, ma anche in quelli dell’arte, dello sport, della musica, del sociale e della solidarietà, dell’intrattenimento. Roma premia la sua televisione, un'eccellenza, una ricchezza per tutta la città e i suoi abitanti".