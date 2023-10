Il “Pitagora d’Oro” a Gerardo Sacco, il grande maestro orafo calabrese

“Sono felice di ricevere questo premio che per me significa veramente molto” afferma con grande emozione e orgoglio il grande Maestro orafo Gerardo Sacco, conosciuto, stimato e amato in tutto il mondo per le sue meravigliose creazioni. Dopo aver ricevuto premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale ora è proprio la sua città natale a premiarlo. Domani Crotone gli conferirà il “Pitagora d’Oro', la massima onorificenza cittadina. A volerlo sono stati il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e la Giunta per onorare il suo talento e il profondo attaccamento alla sua terra che non ha mai lasciato e alla quale è molto legato. Il 2023, inoltre, per il Maestro è un anno significativo perché festeggia un importante traguardo professionale e di vita con i suoi 60 anni di attività.

Per Gerardo Sacco il “Pitagora d’Oro' non è soltanto un importante riconoscimento alla carriera, ma anche un valore speciale tanto da essere emozionato non solo per sé stesso, ma anche per tutti coloro che lo circondano, familiari e collaboratori.

Nel corso della sua attività professionale, con la sua arte e creatività, ha esaltato il prestigio della sua terra, la Calabria, e della sua amata città natale, Crotone, in Italia e nel mondo. La sua attività è sempre stata costellata da prestigiosissime collaborazioni al fianco dei più grandi nomi del jet set internazionale. Profondo il legame professionale e di amicizia con il grande regista Franco Zeffirelli per cui ha creato magnifici gioielli di scena, ma anche con i più grandi attori tra i quali: Mel Gibson, Sofia Loren, Robert De Niro e Maria Grazia Cucinotta. I suoi gioielli sono stati indossati dalle donne più belle del mondo esaltandone bellezza e fascino. Straordinari, unici e raffinati quelli creati per la grande Liz Taylor.

Il “Pitagora d’Oro”, da domani attribuito ogni anno il 9 ottobre in occasione della festività patronale di San Dionigi, è concesso a chi abbia esaltato il prestigio della città di Crotone in Italia e nel mondo attraverso la propria attività. Domani sarà un momento di grande emozione per Gerardo Sacco e per tutta la cittadina che l’ha visto crescere e che celebrare con lui i suoi 60 anni di attività.