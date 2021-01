Isernia, Neuromed al top della ricerca nel mondo

Neuromed fiore all'occhiello della ricerca italiana. Nella classifica dei più influenti scienziati al mondo l'Istituto di Pozzilli, vicino Isernia, piazza ben 9 dei suoi ricercatori, tra cui il presidente Giovanni de Gaetano. A pubblicare la classifica è stata la prestigiosa rivista "Plos Biology" che ha individuato centomila ricercatori in tutto il mondo sulla base del numero e della qualità delle loro pubblicazioni scientifiche."In gergo calcistico - ha dichiarato il direttore dell'Istituto, Fabio Sebastiano - potremmo chiamarla la Premier Legue della scienza. Neuromed dimostra ancora una volta che si può fare ricerca di eccellenza anche in una piccola regione come il Molise, ma pur sempre in strutture di grande qualità scientifica e assistenziale".