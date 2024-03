Italian Design Days a Bangkok, lo stile italiano affascina ancora una volta lo sguardo della Thailandia

Si è tenuta a Bangkok la cerimonia di apertura degli Italian Design Days alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bangkok S.E. Paolo Dionisi e della Trade Commissioner Italian Trade Agency, Paola Guida.

L'ambasciata italiana in Thailandia ha collaborato con l'ufficio di Bangkok dell'Italian Trade Agency (ITA) per promuovere una serie di eventi volti a mettere in luce il meglio del design italiano. L'evento principale, che si tiene dal 12 al 18 marzo presso la Galleria 2 di EmSphere, presenta la mostra "100 vasi italiani" insieme a una serie di prodotti iconici del design italiano che spaziano dalle automobili ai mobili, all'illuminazione, all'arredamento e agli accessori lifestyle.

Numerosi i Marchi del Design italiano, un po’ in tutti i settori produttivi che caratterizzano il “brand Italia” del mondo, come Ferrari, Vespa, Ducati ma anche Alessi e Fendi, solo per citare alcuni dei nomi che hanno illuminato la scena degli spazi dell’Emsphere di Bangkok. Si tratta di un complesso edilizio dalle vaste dimensioni che, in realtà, nella veste di grande centro commerciale, assume -in verità- lo spirito di contenitore culturale e non a caso, vi si svolgono svariati eventi di natura sociale e culturale e che veicolano lo spirito sempre vivo ed animato della vita della megalopoli thailandese.

Nelle parole dell’Ambasciatore d’Italia in Thailandia, S.E. Paolo Dionisi, sono state menzionate le radici ormai inveterate nel Tempo delle relazioni tra Italia e Thailandia, in ambito culturale, artistico, economico e commerciale, a partire da nomi come Corrado Feroci che collaborò al ridisegno del volto della Capitale thailandese ormai proiettata nella modernità, per poi giungere ai grandi nomi della produzione italiana famosi in ogni angolo del Pianeta. L’afflato culturale tra Italia e Thailandia è un panorama multivariegato e che vede numerose e prestigiose collaborazioni anche in ambito accademico, aspetto anch’esso sottolineato nelle parole dell’Ambasciatore Italiano.

Paola Guida, oggi al vertice dell’Italian Trade Agency (I.C.E.) nella sede di Bangkok, ha espresso -non senza emozione- la profonda gratitudine a tutti coloro che hanno cooperato alla buona riuscita dell’opening ceremony ma anche alla intera operatività dell’I.T.A. in terra di Thailandia. L'Italian Trade Commissioner - Thailand and Myanmar, Paola Guida, ha aggiunto: "L'evento, che mira a promuovere un più profondo apprezzamento per l'eccellenza del design italiano, trae ispirazione dal "FuoriSalone", una serie di eventi che si tengono durante il Salone Internazionale del Mobile di Milano".

Negli spazi che contornano l’area espositiva dell’Italian Design Days al secondo piano dell’Emsphere, c’é anche una interessante mostra intitolata “Manifacturing Value – Inclusiveness, Innovation and Sustainibility, fino al 18 marzo è visitabile dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera.