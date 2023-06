L’Abbazia di Fossanova ha ospitato i vini più pregiati del Lazio

Lo straordinario scenario dell’Abbazia di Fossanova, in provincia di Latina, ha ospitato la seconda edizione di “Vini d’Abbazia”. Ideata per celebrare il ruolo che i monaci delle Abbazie, sin dal Medioevo, hanno avuto sia nella produzione del vino, che nella preservazione dei vitigni, questa kermesse dal 2 al 4 giugno ha visto presenti oltre 30 produttori italiani e per la prima volta importanti produzioni delle Abbazie francesi.Dai terreni agricoli curati dai monaci, al palato dei degustatori il passo è stato decisamente sublime vista la magica atmosfera di questo antico esempio d’arte gotico-cistercense fondato nel 1208, capace non solo di stupire per le manifestazioni che ospita, ma soprattutto per la magnificenza del suo borgo dove, durante questa tre giorni, meticolosi enologi hanno offerto la possibilità di degustare i vini prodotti dalle numerose cantine del basso Lazio inserite sia nel circuito della Strada del Vino di Latina, che in quelli della Strada del Cesanese del Piglio e dei Consorzi del Cesanese del Piglio, del Cabernet DOP di Atina e del Cori DOC.Oltre a postazioni di assaggio, stand di degustazione ed importanti Master class, quest’anno la seconda edizione di “Vini d’Abbazia” ha permesso ai wine makers presenti di affidarsi ad un nutrito drappello di preparatisimi sommelièr che hanno saputo affascinare il pubblico declinando con le loro particolarissime narrazioni tutte le peculiarità dei vini proposti.Una tre giorni davvero unica, patrocinata dalla Regione Lazio, dall’ARSIAL, dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e a cui hanno partecipato in collaborazione tra loro Slow Food Lazio, , Informare, Confagricoltura e la Direzione Regionale Musei Lazio.