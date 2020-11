L'Assemblea Generale dell'Onu estende il mandato dell'Alto Commissario per i Rifugiati, Filippo Grandi

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha rinnovato oggi il mandato di Filippo Grandi come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati per un ulteriore periodo di due anni e mezzo.L'estensione del mandato di Grandi fa seguito a una raccomandazione del Segretario Generale dell'Onu António Guterres all'Assemblea Generale.Accogliendo con favore la decisione, l'Alto Commissario ha dichiarato di essere profondamente onorato dalla fiducia e dal sostegno di tutti gli Stati membri dell'Onu e del Segretario Generale."Sono onorato da questa decisione", ha detto Grandi. "La considero un chiaro riconoscimento degli sforzi del personale dell'UNHCR per proteggere e aiutare i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi che sono al centro del nostro operato".Filippo Grandi, 63 anni, cittadino italiano, è l'11° Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. È stato eletto per la prima volta dall'Assemblea Generale dell'Onu il 1° gennaio 2016 per un mandato di cinque anni dopo 30 anni di carriera nel settore dei rifugiati per le Nazioni Unite.Fondata nel 1950, l'Unhcr, Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha ricevuto dalle Nazioni Unite il mandato di guidare e coordinare l'azione internazionale per la protezione dei rifugiati in tutto il mondo e la risoluzione della loro situazione.L'Unhcr ha ricevuto due volte il premio Nobel per la pace per il suo lavoro umanitario: nel 1954 e nel 1981.