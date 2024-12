La Russa: "Meloni? Un Ronaldo o un Messi della politica"

“Da Presidente del Senato, per rispondere alla domanda, prendo a prestito i giudizi non della maggioranza, non dell’opposizione, ma degli osservatori stranieri. I giornali stranieri testimoniano tutti la novità di questo governo italiano che è credibile e nello stesso tempo stabile”. Così, al quotidiano "Il Giornale", il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha risposto ad una domanda su come giudica questi due anni di governo Meloni.

Dunque, se l'Italia non è in crisi come le altre grandi nazioni europee, è merito della premier? “Il merito è sempre anche un pò figlio del confronto. Il più grande calciatore del mondo è quello che è più bravo di un altro altrettanto bravo o quasi. La Meloni sicuramente è un Ronaldo o un Messi della politica. Quello che lei chiama fortuna è che non ne vedo altri in Europa al suo livello in questo momento. Oltre a essere una top, nel confronto emerge come una gigante”, ha risposto La Russa.

“La cosa che caratterizza l’esecutivo Meloni è la stabilità e la credibilità che lei ha saputo dare a questo governo”, ha concluso.