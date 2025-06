La Russa, spero che "l'amico" Sangiuliano torni al più presto in politica

“Spero che Gennaro Sangiuliano torni in politica al più presto,perché è una persona con alti valori che sa dare l'amicizia il giusto peso e forse è quello che lui pensa debba essere una lealtà ricambiata che lo ha fregato in qualche modo"- lo ha affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione del libro dell'ex ministro "Trump - La rivincita" al museo Bagatti Valsecchi. "Quando parla Gennaro" – aveva detto nel corso della presentazione - "non c'e' niente da aggiungere. E' un maestro. L'amicizia profonda che mi lega a Gennaro è perché lo conosco bene, conosco non solo la sua preparazione culturale e politica, ma conosco anche la sua lealtà, la sua profonda amicizia verso le persone che lui ritiene meritino questa amicizia. Uno può anche sbagliare a dar fiducia a qualcuno".