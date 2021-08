La Thailandia allenta le restrizioni anti-Covid riaprendo vendita al dettaglio ristoranti per stimolare l’economia

Saranno consentiti gruppi fino a 25 persone, l’apertura di luoghi di ristoro e vendite commerciali per ridare fiato ad un’Economia fortemente provata dalla pandemia

La Thailandia allenterà la maggior parte delle restrizioni del coronavirus su vendita al dettaglio e ristoranti dal prossimo mese e consentirà incontri fino a 25 persone a Bangkok e in altre aree ad alto rischio, come ha affermato ieri venerdì la sua task force istituita per la lotta al COVID-19.

L'allentamento delle restrizioni e le misure di adeguamento sono due fattori resisi -di fatto- necessari per rilanciare l'economia in sicurezza, ha affermato la task force, mentre il Paese sta combattendo contro il suo peggior focolaio di Coronavirus e lotta per aumentare le vaccinazioni somministrate, una campagna di vaccinazione che procede lentamente con solo una persona su 10 inoculata finora.

Dal 1° settembre, centri commerciali, saloni, barbieri, massaggi ai piedi e campi sportivi in ​​ 29 Province ad alto rischio, inclusa Bangkok, possono riprendere le operazioni, mentre i ristoranti possono essere aperti ai commensali, ha affermato la task force.

Le autorità hanno chiesto agli operatori del settore di garantire che il personale di servizio sia completamente vaccinato e regolarmente testato con kit di antigeni e di richiedere ai clienti di mostrare la prova della vaccinazione e dei test negativi.

La Thailandia ha riportato 18.702 nuovi casi e 273 nuovi decessi ieri, tra circa 1,14 milioni di casi e 10.587 decessi complessivi, la stragrande maggioranza da aprile.

La sua attuale lotta è con la variante Delta altamente trasmissibile del virus, che ha registrato morti record nel mese di agosto.