Ladispoli, DirigentiScuola: "Usr Lazio ha revocato sospensione Agresti"

"Apprendiamo in questo momento che l’Usr Lazio ha revocato il provvedimento di sospensione dal servizio del Dirigente Agresti che può far ritorno nel suo posto di lavoro e nella comunità scolastica.Al Collega auguriamo la serenità personale e professionale scalfita da un procedimento ingiusto, avviato dall’Usr Lazio, che DirigentiScuola , sin dal primo momento, ha fortemente avversato, avendone ravvisato ed evidenziato tutte le debolezze sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale.Un provvedimento inconsistente, quello dell’Usr Lazio, emesso sulla scorta dell’onda mediatica e sul nulla più, per mettere a tacere l’opinione pubblica, ledendo il diritto costituzionale di difesa. Da una prima lettura degli atti ci era sembrato che la storia che ha condotto alla sospensione dal servizio del collega fosse tutta da riscrivere, dall’inizio alla fine ed avevamo ragione".E' quanto fa sapere, in una nota, il Sindacato DirigentiScuola."Siamo scesi in campo per difendere non solo il singolo, ma soprattutto un’intera categoria affinché circostanze simili non abbiano mai più a ripetersi, configurandosi come una vera e propria violenza psicologica. Andremo avanti per la nostra strada nella difesa dei lavoratori e dei loro diritti.Il dirigente Agresti non era socio del sindacato. Nonostante ciò, abbiamo portato al Ministero dell’Istruzione e del merito le nostre controdeduzioni fondate in fatto e in diritto. Abbiamo agito fino a ieri con una diffida al Direttore dell’Ufficio scolastico, pronti a mobilitare la task –force in caso di inerzia, e con una richiesta precisa: la revoca immediata della sospensione.Oggi l'epilogo come da noi richiesto. La vicenda avrà , comunque, un seguito. Attendiamo anche la revoca del procedimento disciplinare e siamo certi che anche in questo l’amministrazione non tarderà", dichiara il Presidente Attilio Fratta.