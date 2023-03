Lazio: la settimana in Consiglio Regionale

Il presidente Antonello Aurigemma, in seguito alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, ha convocato la seduta ordinaria n. 3 del Consiglio regionale per mercoledi 28 marzo 2023, alle ore 11, per la trattazione dei seguenti argomenti:- Proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 22 marzo 2023, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 81 del 21 marzo 2023, concernente: "Approvazione del "Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2023 - anni 2023-2025";- Proposta di legge regionale n. 8 del 22 marzo 2023, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2023, concernente: Legge di stabilità regionale 2023;- Proposta di legge regionale n. 9 del 22 marzo 2023, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 83 del 21 marzo 2023, concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025;- Proposta di deliberazione consiliare n. 7 del 23 marzo 2023, di iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Aurigemma, in attuazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 23 marzo 2023, n. U00006, concernente: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023–2025.