Lazio, litorale, Bordoni (Lega): "Erosione minaccia spiagge, a rischio sicurezza e balneazione"

“La Lega rinnova la richiesta di un impegno serio e immediato di Roma Capitale e della Regione per il ripristino del litorale di Roma e del Lazio.È in gioco la sicurezza delle coste e quella di migliaia di cittadini e turisti che scelgono le spiagge per poter godere del mare sulle distese di sabbia, cui si sommano i servizi che un lido può offrire per una balneazione senza rischio.I pochi interventi tampone messi in campo finora dalle amministrazioni per la sistemazione delle spiagge erose dalle mareggiate dello scorso inverno sono insufficienti”.Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, che torna a chiedere attenzione per il litorale.“Perdere le spiagge sarebbe un danno gravissimo per le coste l’ambiente marino, ma significherebbe anche perdere migliaia di posti di lavoro. Un segmento importante dell’economia che non può essere cancellato e deve invece crescere nel rispetto e grazie alla cura delle bellezze naturali di cui Roma e il Lazio sono ricchissimi”, conclude Bordoni.