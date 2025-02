Lecce: presentato NautiGo, il Salone Nautico Internazionale del Salento

Si è svolto questa mattina, lunedì 24 febbraio 2025, a partire dalle 10.30, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di Lecce, l’incontro con gli operatori dell’informazione per la presentazione di Nautigo, Salone Nautico Internazionale del Salento, che si svolgerà nel contenitore di Lecce Fiere in Piazza Palio, nei giorni 28 febbraio, 1-2-7-8-9 marzo 2025.

Al dibattito moderato dal giornalista Marcello Favale, sono intervenuti, Alessandro Delli Noci assessore alle attività produttive della Regione Puglia collegato in call da Bari, la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente della CCIAA di Lecce Mario Vadrucci, Giuseppe Danese presidente del Distretto Nautico della Puglia, Giuseppe Meo Ceo dello Snim, Maurizio Maglio presidente Assonautica Lecce, Corrado Garrisi responsabile NautiGo ed amministratore Palasport Aps Lecce e Francesco Garrisi di Green Project.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche i principali partner istituzionali di Nautigo: dalla CCIAA alla Confcommercio, da CNA a Confesercenti, da Confartigianato a Confindustria a Federaziende, docenti e studenti dell’Istituto per il Turismo De Pace di Lecce, che svolgeranno proprio presso NautiGo, il PTCO - l'alternanza scuola lavoro.

“L’obiettivo di Nautigo - Salone Nautico Internazionale del Salento, giunto alla sua quarta edizione, ha come mission principale ed obiettivo prioritario quello di promuovere l’incontro degli operatori della nautica, della pesca e di tutte le attività sportive che si svolgono in acqua. Un grande contenitore, che rivolgendo ed offrendosi a tutti appassionati ed amanti del mare, è divenuto di fatto punto di riferimento per il Settore dei Rib, dei Maxi Rib e delle piccole e medie imbarcazioni, ovvero il target con maggiore interesse e crescita nel territorio pugliese e salentino. NautiGo è a nostro avviso, è anche e soprattutto spazio aperto di confronto per gli addetti ai lavori, grazie a partenrship istituzionali importanti e di primo livello, che ance grazie ad iniziative, dibattiti e convegni che toccheranno tematiche di forte interesse pubblico, si pone all’attenzione dei media e soprattutto degli stakeholders come uno dei principali saloni di settore del Sud Italia, forte anche della grande alleanza con lo Snim di Brindisi”, ha dichiarato Corrado Garrisi - responsabile Nautigo ed amminsitratore Palasport Aps.

“La CCIAA di Lecce come già fatto in passato, praticamente in tutte le edizioni, è partner e supporta questa importante iniziativa, che di anno in anno sta crescendo divenendo punto di riferimento per un territorio che fa del mare un driver indispensabile per lo sviluppo e la crescita della sua economia. Ne è testimonianza diretta, fondamentale e degna di nota, il riconoscimento ottenuto dagli organizzatori di NautiGo, del titolo di Salone Nautico Internazionale del Salento, aspetto che fa comprendere l’attrattività di questo settore nella filiera economico-turistica del nostro territorio”, ha detto Mario Vadrucci, presidente della CCIAA di Lecce.

“Sono particolarmente felice di accogliere questa quarta edizione di NautiGo nella città di Lecce – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci –. Sarà ancora una volta un’occasione importante e fondamentale per ribadire la centralità del settore nautico e del suo ruolo strategico nella blue economy pugliese. Un settore che abbraccia il turismo, la pesca, le attività sportive e tante aziende commerciali che richiedono prodotti sempre più moderni e sostenibili. Imbarcazioni da diporto che come ogni anno saranno promosse durante questo appuntamento espositivo, rafforzando l’immagine della nautica da diporto pugliese e creando nuove opportunità di collaborazione con gli operatori internazionali”.

"La Nautica è uno dei settori più importanti, e mi compiaccio per la tenacia con la quale gli organizzatori non solo hanno organizzato questa quarta edizione, ma hanno avuto il riconoscimento dalla Regione Puglia di “Salone internazionale”. Nautigo non è solo esposizione, ma offre anche occasioni di riflessione su determinate tematiche d'attualità, è un'operazione di carattere economico e culturale allo stesso tempo. Da parte mia e dell'amministrazione comunale di Lecce c'è l'impegno su una tematica che personalmente avevo già affrontato all'inizio degli anni Duemila, quella dell'importanza di investire nella realizzazione del porto a San Cataldo. Un obiettivo che poi è stato perso di vista ma per il quale ora possiamo disporre di qualche concretezza in più, alla luce della disponibilità di 25 milioni di euro attraverso il Fondo di coesione. E' una bella sfida sulla quale invito tutti quanti noi ad essere uniti e fare sinergia: solo così riusciremo ad ottenere qualcosa”, le parole della Sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone.

"Questa conferenza stampa riconferma l’accordo di piena collaborazione tra il Salone Nautico di Puglia e NautiGo, a sostegno dell’ormai imprescindibile necessità di dar vita ad un’unica cabina di regia del comparto nautico pugliese. A chiedercelo è anche il mercato che mostra, numeri alla mano, come la nautica sia un settore in costante crescita, anche dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. Peccato per l’annoso problemi dei posti barca soprattutto nel Salento. NautiGo è quindi un ulteriore veicolo di promozione e di stimolo verso le istituzioni. Insieme con lo Snim quindi, promuoviamo opportunità di crescita, coinvolgendo tutte le province pugliesi, a partire dal capoluogo di regione", ha detto il Presidente dello Snim-Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo.

Per una regione come la Puglia, distesa tra due mari, con 800 chilometri di costa, il rapporto con il mare è da tempo diventato fondamentale. Negli ultimi anni, grazie anche alle intuizioni dello SNIM di Brindisi, e per la convinzione di tanti artigiani ed operatori che hanno imparato un mestiere antico: la nautica da diporto.

Una filiera produttiva che ha preso un sempre crescente ed evoluto spazio, divenendo numeri alla mano, una delle attività a più alto valore aggiunto di quel settore che chiamiamo in una parola turismo. Settore che sta aiutando l'economia pugliese a sostenere le conseguenze negative di una crisi industriale che nel territorio di Puglia sconta radici antiche, contrastate in questi ultimi anni da incentivi e operazioni che faticano a recuperare il ritardo avvertito da anni di politiche industriali governative, i cui effetti si scontano su tutto il territorio nazionale.

Nautica da diporto, quindi, che NautiGo, iniziativa che Corrado Garrisi con la sua organizzazione ha fortemente voluto in questi anni, incentiva attraverso un’esposizione diventata punto di riferimento in Puglia e nel Mezzogiorno, barche alla portata di una fetta di appassionati che non possono comprarsi il grande yacht, ma che non vogliono rinunciare al rapporto diretto con il mare.

Un salone espositivo divenuto internazionale che mette in mostra barche da vedere e magari da acquistare, ma anche dibattiti e discussioni promosse dalle tante associazioni di categoria che sostengono l’evento.

Ma l'organizzazione di NautiGo, da anni sta predicando la possibilità di aiutare il Salento a divenire “hub” importante proprio la nautica da diporto. A pretenderlo è la sua posizione geografica, sulla rotta per i Balcani o la Grecia al centro del mar mediterraneo, ma anche le varie iniziative che negli ultimi anni hanno coinvolto istituzioni e privati.

Dopo i successi dell’edizione passate su tutte quelle del 2023 e 2024, ritorna, nella Città di Lecce, presso il Polo Fieristico di Piazza Palio, Nautigo. La Manifestazione ospiterà per 6 giorni, articolati in due weekend consecutivi, l’eccellenza della produzione dei Cantieri nautici nazionali ed internazionali e presenterà i servizi e gli accessori più innovativi delle più importanti aziende del Settore. Sono previste anche un’ampia area dedicata al mondo della Pesca ed un’altra per gli Sport d’acqua, con tutte le più importanti novità. Nautigo sarà anche un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori, con iniziative e convegni che toccheranno tematiche di forte interesse pubblico.

La Nautica è, come noto, uno dei settori con maggiori prospettive di espansione, con importanti riflessi anche nel Settore del Turismo, tant’è che si parla di Turismo Nautico. Considerati gli oltre 900 Km di costa della Puglia (dal Gargano a Taranto, passando per Brindisi, Otranto, Leuca, Gallipoli e per tutte le sue altre meravigliose Città sul mare), è evidente come la Nautica (ed in particolare il Settore delle piccole e medie imbarcazioni) ed il Turismo Nautico, se opportunamente sostenuti e valorizzati, possano rappresentare per la Puglia ed in particolare per il Salento una concreta ed eccezionale occasione di crescita nel campo economico, sociale e turistico.