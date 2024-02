Libri: in uscita "Noi, i Biden", il memorial di Valerie Biden Owens

Un viaggio straordinario attraverso la vita e l'eredità della famiglia che sta ispirando un’intera nazione, i Biden, da un punto di vista unico e sorprendente: quello di Valerie Biden Owens, la sorella minore di Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti d'America, nonchè la sua confidente e consigliera più fidata.In questo memoir intimo e generoso, Valerie apre le porte di casa Biden, offrendo un'occhiata inedita alla famiglia che ha plasmato la vita del Presidente degli Stati Uniti d'America.Il Sole 24 Ore pubblica in esclusiva per l’Italia, dal 16 febbraio in tutte le librerie e dal 17 febbraio nelle edicole, il volume “Noi, i Biden” di Valerie Biden Owens, una testimonianza appassionante sull'educazione cattolica, i valori familiari e il legame speciale tra Valerie e suo fratello Joe.Il volume sarà presentato martedì 20 febbraio alle 17:30 al Centro Studi Americani di Roma. L'autrice si unirà al dibattito in videocollegamento e dialogherà con la giornalista e conduttrice Maria Latella e il vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli.Attraverso le pagine del memoir, Valerie esplora il potere della gentilezza e dell'empatia in un mondo sempre più diviso e ostile e racconta con onestà le sfide che ha dovuto superare: dalle barriere di genere alle vittorie professionali, ispirando così altre donne a perseguire i propri sogni.Valerie Biden Owens è infatti la prima donna ad aver guidato una campagna elettorale presidenziale negli Stati Uniti, ma ha anche guidato con successo le sette campagne elettorali di suo fratello Joe Biden per il Senato.Grazie ad una carriera che vede all'attivo ben 50 campagne elettorali svoltesi sotto la sua guida, la sua influenza nel campo politico è palpabile e la sua esperienza si estende in numerosi Consigli di amministrazione. Tra una campagna elettorale e l'altra, ha svolto il ruolo di Vicepresidente esecutivo di Joe Slade White & co. e ha lavorato come consulente per Women’s Campaign International, un'organizzazione impegnata nella formazione delle donne nel campo della comunicazione e della politica.La sua dedizione le è valsa numerosi riconoscimenti, inclusi quelli dell'Harvard Law School e di Forbes. Il libro è per l’autrice l’occasione di rievocare il passato e di esplorare l'umanità che si cela dietro una delle famiglie più influenti d'America. In un passaggio, Valerie riflette sulla granitica intesa con il fratello Joe, iniziata sin dal giorno della sua nascita, e sul percorso politico intrapreso decenni prima.La visita alla Casa Bianca nel settembre 2021 ha permesso loro di condividere ricordi e di ritrovare un senso di pace e comprensione, metafora di un Paese che cercava di ritornare alla calma e alla compostezza dopo periodi tumultuosi.In occasione dell’uscita del libro in Italia l’autrice è, inoltre, protagonista di una puntata del podcast de Il Sole 24 Ore e Radio 24 "Americane - Storie di donne indimenticabili", ideato e condotto da Maria Latella, dedicato a donne che hanno segnato la storia degli Stati Uniti in diversi campi: dalla politica alla cultura, dalla musica allo sport. Gli ascoltatori del podcast, disponibile sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, avranno la possibilità di scaricare il primo capitolo del volume.Il volume “Noi, i Biden” sarà in libreria dal 16 febbraio al prezzo di €18,00, in edicola con Il Sole 24 Ore da sabato 17 febbraio per un mese al prezzo di €13,90, in formato e-book su tutte le principali piattaforme al prezzo di €9,90.