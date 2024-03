Libri: "She's A Woman", Ezio Guaitamacchi racconta il coraggio e il (dis)onore di 33 regine della musica

Regine piene di coraggio, orgoglio e coscienza politica. Donne che hanno subito violenze, si sono riscattate e hanno saputo rappresentare la forza del pensiero, del sentimento e della sensualità, in un mondo, quello della musica, che di solito è appannaggio del maschilismo.Sono le 33 donne che il decano del giornalismo musicale Ezio Guaitamacchi racconta nel suo nuovo libro, dal titolo "She's A Woman – Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica”, in uscita nelle librerie e negli stores digitali venerdì 8 marzo su edizioni Rizzoli e con la prefazione firmata da Gianna Nannini.Il libro sarà presentato in tre location: l'8 marzo, alla Triennale di Milano (Viale Emilio Alemagna, 6, ore 18, ingresso gratiuto fino a esaurimento posti) si terrà un incontro, moderato da Federica Lodi, in cui le parole si intrecceranno alle immagini di alcune artiste raccontate. Al termine, Guaitamacchi si esibirà dal vivo insieme con Andrea Mirò e Brunella Boschetti, per un omaggio ad alcune delle donne raccontate.La seconda presentazione è in programma il giorno seguente, sabato 9 marzo, alla libreria "On The Road" di Firenze (Via Vittorio Emanuele II, ore 19.00, ngresso gratuito fino ad esaurimento posti), insieme con Brunella Bruschetti. Modera l'incontro Martina Castagnoli.L'ultima tappa è in programma il 13 marzo alla "Gallery 16" di Bologna (Via Nazario Sauro, 16, ore 21, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), dove Guaitamacchi parteciperà con Andrea Mirò e Brunella Boschetti. L'incontro sarà moderato dalla speaker radiofonica Laura Gramuglia.Il libro consta di 5 sezioni: “Respect – Coraggio ed emancipazione”, che racconta Patti Smith, Joni Mitchell, Annie Lennox, Beyoncé e Madonna; “People have the power – Impegno politico”, in cui ci sono racconti su gente come Joan Baez, Billie Holiday, Sinéad O’Connor e Nina Simone; “Piece of my heart – Amore e sesso”, in cui si analizzano le vite di personalità come Courtney Love, Janis Joplin, Yoko Ono, Nico, Sheryl Crow ed Édith Piaf; “I will survive – Violenze e soprusi”, con le drammatiche vicende di gente del calibro di Tina Turner, Lady Gaga, Whitney Houston, Donna Summer e Amy Winehouse; “Gracias a la vida – Orgoglio culturale”, in cui si raccontano le storie di vere e proprie "ambasciatrici culturali", come Miriam Makeba, Mercedes Sosa e Noa.In questo libro, Guaitamacchi fa da Cicerone al lettore, che scoprirà quello che non sapeva su queste grandi donne: oltre a parlare degli ostacoli che queste donne hanno dovuto superare per poter diventare grandi icone, l'autore rivela dettagli inediti, che derivano da ricerche e conversazioni private, il tutto arricchito da immagini suggestive.Inoltre, ogni storia è associata a due canzoni, che possono essere ascoltate tramite un Qr Code, in modo tale da avere la colonna sonora perfetta per ogni racconto.